VAS Experts представила СКАТ 14.0 с расширенной функциональностью DPI и BRAS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts обновил платформу СКАТ до версии 14.0, расширив функциональность DPI и BRAS. Новая версия позволяет централизованно управлять удаленным доступом пользователей, снижает нагрузку на сеть и повышает безопасность. Обновление ориентировано на провайдеров и корпоративные сети, где важно масштабирование и оптимизация сетевых процессов.

В версии 14.0 реализована поддержка терминации L2TP. СКАТ теперь может принимать и оконечивать L2TP-туннели от клиентов, обслуживать данный трафик внутри сети и применять единые правила для всех подключений. Платформа способна одновременно обслуживать множество туннелей и сессий, что критично для больших корпоративных и провайдерских сетей.

Для BRAS введен новый режим работы — DHCP Dual Proxy. Он объединяет авторизацию и учет IPv4 и IPv6 в одной сессии. Режим снижает нагрузку на RADIUS серверы оператора, упрощает управление подключениями и позволяет гибко раздавать IP-адреса. Это подходит как для пользователей с двумя протоколами v4/v6, так и для тех, кто использует только один IPv4.

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Бизнес

Разработана командная оболочка VASE-CLI, которая объединяет управление продуктами СКАТ и совместимыми сторонними системами. Через CLI можно просматривать логи и конфигурации, а также выполнять административные действия.

«С каждой новой версией мы делаем платформу более производительной и удобной для операторов и клиентов. В этой - расширен список поддерживаемых сигнатур и сетевых карт, автоматизировано разделение баз данных UDR/SDR. Наш фокус заострен на создании инструментов, которые помогают компаниям быстро адаптироваться к росту трафика и новым требованиям рынка», — отметил Артём Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

