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ITG VAS Experts VEOS


VEOS — это специализированный серверный дистрибутив, разработанный для эффективной работы в инфраструктуре корпоративных сетей. Он оптимизирован под интеграцию с продуктами компании VAS Experts, такими как платформа обработки трафика СКАТ DPI и её модули, включая решения BRAS, CG-NAT, систему аналитики QoE и комплексы СОРМ

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Операционная система VEOS от VAS Experts включена в реестр российского ПО Минцифры 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 1
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 36 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2977 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 322 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25978 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 16 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
Терещенко Артем 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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