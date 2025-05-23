VEOS — это специализированный серверный дистрибутив, разработанный для эффективной работы в инфраструктуре корпоративных сетей. Он оптимизирован под интеграцию с продуктами компании VAS Experts, такими как платформа обработки трафика СКАТ DPI и её модули, включая решения BRAS, CG-NAT, систему аналитики QoE и комплексы СОРМ.