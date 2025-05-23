Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITG VAS Experts VEOS
VEOS — это специализированный серверный дистрибутив, разработанный для эффективной работы в инфраструктуре корпоративных сетей. Он оптимизирован под интеграцию с продуктами компании VAS Experts, такими как платформа обработки трафика СКАТ DPI и её модули, включая решения BRAS, CG-NAT, систему аналитики QoE и комплексы СОРМ.
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|Операционная система VEOS от VAS Experts включена в реестр российского ПО Минцифры 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 1
|ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 16 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
|Терещенко Артем 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.