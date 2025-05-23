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Операционная система VEOS от VAS Experts включена в реестр российского ПО Минцифры

Операционная система VEOS, созданная разработчиком программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts, официально зарегистрирована в Едином реестре российского программного обеспечения Минцифры России. Это подтверждает статус VEOS как отечественного продукта и открывает возможности для участия в государственных тендерах и проектах, где требуется использование ПО российского происхождения. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

VEOS — это специализированный серверный дистрибутив, разработанный для работы в инфраструктуре корпоративных сетей. Он оптимизирован под интеграцию с продуктами компании VAS Experts, такими как платформа обработки трафика СКАТ DPI и ее модули, включая решения BRAS, CG-NAT, систему аналитики QoE и комплексы СОРМ. VEOS обеспечивает стабильную и безопасную среду для развертывания и управления сетевыми сервисами на базе решений VAS Experts.

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«Для нас включение VEOS в реестр российского ПО — важный шаг. Это признание того, что мы создаем полноценные технологические решения, которые соответствуют требованиям государства и рынка. В условиях актуального запроса на импортозамещение и усиление доверия к отечественным ИТ-продуктам, наличие такой регистрации становится конкурентным преимуществом», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Реестр российского ПО Минцифры России — государственный инструмент поддержки отечественной ИТ-отрасли. Включение в него подтверждает разработку и право собственности на программный продукт в России. Чтобы попасть в реестр, продукт должен пройти экспертизу, соответствовать установленным требованиям и не зависеть от зарубежных технологий. Реестр дает приоритет разработчикам при участии в госзакупках и стимулирует развитие локальных ИТ-компаний.

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