Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

VAS Experts представила рекомендации по реагированию на SYN Flood-атаки

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts представил рекомендации по реагированию на SYN Flood-атаки для телекоммуникационной отрасли. Эксперты обратили внимание на разделение ответственности за защиту от сетевых атак между оператором связи и администратором сервера, что позволяет эффективно блокировать их на разных уровнях. Рекомендации помогают организациям заранее проверить эффективность своих механизмов защиты и снизить риски простоев.

SYN Flood перегружает сервер поддельными SYN-запросами, блокируя доступ легитимных пользователей. Атаки измеряются десятками и сотнями гигабит в секунду. При таких объемах канал клиента загружается полностью до того, как пакеты дойдут до хоста.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Чтобы противодействовать этим угрозам, VAS Experts описал инструменты защиты для операторов связи и администраторов серверов. Операторы обнаруживают атаки через мониторинг потоков NetFlow и IPFIX, которые показывают всплески трафика и асимметрию SYN/ACK-пакетов. Защита строится на трех уровнях: BCP 38 блокирует отраженные DRDoS-атаки, механизм RTBH экстренно отбрасывает весь трафик к атакуемому префиксу, а BGP Flowspec точечно фильтрует конкретные TCP-пакеты без влияния на легитимный трафик. Администраторы выявляют атаку через рост соединений в состоянии SYN_RECV и защищаются настройками ядра Linux с включением SYN Cookies, ограничением частоты соединений через iptables и аппаратными межсетевыми экранами.

«Теоретическая устойчивость инфраструктуры должна подтверждаться реальными результатами. Наши рекомендации позволяют получить объективную оценку до инцидента и выявить уязвимости до того, как они приведут к сбоям», — отметил Артём Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Пакистан атакует индийские госструктуры трояном, написанным нейросетью

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/