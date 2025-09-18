ITPOD и VAS Experts расширяют партнерство для разработки комплексов СОРМ

ITPOD (подразделение корпорации ITG) и разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объявили о развитии сотрудничества в области производства программно-аппаратных комплексов для систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Серверное оборудование ITPOD полностью совместимо с решениями и соответствует техническим условиям VAS Experts. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

В составе ПАК СОРМ VAS Experts используются серверы ITPOD на базе процессоров Intel и AMD, которые обеспечивают системе необходимую вычислительную мощность для обработки потоков данных при оперативно-розыскных мероприятиях. Такая архитектура гарантирует стабильную работу комплекса. ПАК СОРМ VAS Experts используют операторы связи, организаторы распространения информации, провайдеры хостинга и владельцы автономных систем.

«Серверы ITPOD показали стабильную производительность при работе с нашими решениями. Это позволяет нам предлагать заказчикам протестированные и совместимые конфигурации для эффективного выполнения задач по внедрению технических средств оперативно-розыскных мероприятий», — сказал Денис Александров, руководитель направления СОРМ VAS Experts.

Сотрудничество компаний упрощает для заказчиков выбор и внедрение комплексных решений СОРМ: все вопросы взаимодействия оборудования и программного обеспечения решаются на уровне производителей.

«Партнерство с VAS Experts позволяет обеспечивать максимальную совместимость между нашими решениями. Клиенты получают преимущества от совместной работы наших команд при решении технических вопросов и оптимизации конфигураций», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.