Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

ITPOD и VAS Experts расширяют партнерство для разработки комплексов СОРМ

ITPOD (подразделение корпорации ITG) и разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объявили о развитии сотрудничества в области производства программно-аппаратных комплексов для систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Серверное оборудование ITPOD полностью совместимо с решениями и соответствует техническим условиям VAS Experts. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

В составе ПАК СОРМ VAS Experts используются серверы ITPOD на базе процессоров Intel и AMD, которые обеспечивают системе необходимую вычислительную мощность для обработки потоков данных при оперативно-розыскных мероприятиях. Такая архитектура гарантирует стабильную работу комплекса. ПАК СОРМ VAS Experts используют операторы связи, организаторы распространения информации, провайдеры хостинга и владельцы автономных систем.

«Серверы ITPOD показали стабильную производительность при работе с нашими решениями. Это позволяет нам предлагать заказчикам протестированные и совместимые конфигурации для эффективного выполнения задач по внедрению технических средств оперативно-розыскных мероприятий», — сказал Денис Александров, руководитель направления СОРМ VAS Experts.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Сотрудничество компаний упрощает для заказчиков выбор и внедрение комплексных решений СОРМ: все вопросы взаимодействия оборудования и программного обеспечения решаются на уровне производителей.

«Партнерство с VAS Experts позволяет обеспечивать максимальную совместимость между нашими решениями. Клиенты получают преимущества от совместной работы наших команд при решении технических вопросов и оптимизации конфигураций», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще