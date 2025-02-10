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ITPod и VAS Experts развивают технологическое партнерство

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPod, входит в корпорацию ITG, и разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts продолжают наращивать взаимодействие в рамках технологического партнерства. Сотрудничество двух компаний позволит создать совместимые, глубоко интегрированные и эффективно дополняющие друг друга решения, расширяющие функциональность и технологические возможности обоих вендоров. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

В настоящий момент реализовано развертывание систем контроля и анализа трафика (СКАТ) DPI от VAS Experts на серверах ITPod из линейки Network Appliance: ITPod-MSR201-S06R-10P и ITPod-ASR201-S08R. Они соответствуют всем требованиям ПО и успешно прошли тестовые испытания совместного использования.

Также осуществлена интеграция систем хранения данных (СХД) ITPod Storage Full Flash и Hybrid для модуля аналитики Quality of Experience (QoE). Коллаборация решений вендоров позволила организовать надежный и импортонезависимый технологический стек для хранения данных, когда их объемы превышают возможности хранения на серверах, а также требуется организация долгосрочного хранения на несколько лет.

«Стратегическое партнерство с VAS Experts — это важный шаг к реализации проверенных временем и производительных программно-аппаратных комплексов (ПАК). Решения обоих вендоров нацелены на импортозамещение и соответствуют высоким корпоративным требованиям к надежности, безопасности и скорости работы», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

«Как технологические партнёры, VAS Experts и ITPod прорабатывают все формы сотрудничества для создания качественного комплексного решения. Контроль и анализ трафика требуют отказоустойчивого, высокопроизводительного оборудования, а также больших объемов хранения статистических данных. Всем этим обладают отечественные решения от ITPod», — сказал Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

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СКАТ DPI от VAS Experts — это многофункциональная платформа, основанная на технологии Deep Packet Inspection. Она предназначена для проверки, классификации и обработки пакетов в соответствии с задачами провайдера.

Системы хранения данных ITPod Storage интегрируются в существующие Ethernet-сети операторов связи, без необходимости приобретения отдельных FC коммутаторов.

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