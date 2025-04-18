Разделы

Безопасность Бизнес Законодательство Телеком
|

VAS Experts подтвердила соответствие решений СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 обязательным требованиям

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts подтвердил актуальность сертификатов соответствия своих решений СОРМ: ИС СОРМ-2, ИС СОРМ-3 и ИС СОРМ-86. Документы размещены на официальном сайте компании. Полученные сертификаты позволяют VAS Experts легально продолжать поставку решений, необходимых для выполнения требований законодательства РФ для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий.

СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий) представляет собой комплекс технических средств, который обязателен для использования операторами связи. Без внедрения СОРМ оператор не может выполнять лицензионные требования, а значит, не имеет права оказывать услуги связи.

VAS Experts предлагает комплексные решения для операторов, оказывающих различные услуги связи. СОРМ-2 обеспечивает сбор и обработку информации о соединениях пользователей в соответствии с приказом №83 (в редакции №139 от 15.4.2019). СОРМ-3 с СХД предназначена для накопления данных об абонентах, предоставленных услугах, содержимом голосовых и цифровых сообщений — в соответствии с приказом №573 (в редакции №630 от 12.07.2023) и требованиями постановления правительства №445 («пакет Яровой»). СОРМ-86 с СХД предназначена для накопления и хранения статической информации о телефонных вызовах, а также записи разговоров — в соответствии с приказом №86 (в редакции №47 от 26.01.2023) и требованиями постановления правительства №445 («пакет Яровой»).

«Для операторов связи важно не только соблюдать законодательные нормы, но и быть уверенными в надежности и актуальности используемых решений. Подтверждение сертификации наших решений СОРМ: СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 — это не формальность, а гарантия того, что мы готовы обеспечивать безопасность и законность работы сетей наших клиентов», — сказал Денис Александров, руководитель направления СОРМ VAS Experts.

Внедрение СОРМ также обязательно для владельцев автономных систем, хостинг-провайдеров и организаторов распространения информации. Несмотря на то, что решения для этих организаций не требуют обязательной сертификации, VAS Experts придерживается тех же стандартов разработки что и для сертифицируемых решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США признали Google рекламным монополистом. Власти заставят ее продать платформу управления рекламой

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае

В России выделят особые частоты станциям, следящим за БПЛА

В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей

«Касперский»: число вредоносных файлов в Сети выросло в 25 раз

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153