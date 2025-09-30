VAS Experts оптимизировала сеть интернет-провайдера «Саркор» в Узбекистане

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts помог узбекистанскому интернет-провайдеру «Саркор» оптимизировать использование IPv4-адресов и модернизировать инфраструктуру. Целью проекта стало повышение эффективности сети, снижение издержек и подготовка к дальнейшему росту абонентской базы.

«Саркор» — один из старейших интернет-провайдеров Узбекистана. Основная зона присутствия компании – Ташкент, где оператор обеспечивает полное покрытие и предоставляет услуги широкополосного доступа, VoIP и IPTV. На протяжении многих лет потребление трафика стабильно росло, но именно в период пандемии нагрузка увеличилась настолько резко, что компания впервые столкнулась с острой нехваткой IPv4-адресов и необходимостью масштабирования сети.

Для решения этих задач был выбран софтверный подход VAS Experts. В основу проекта легло внедрение CG-NAT и BRAS на базе ПО «Скат» с поддержкой dual-stack. Такое решение позволило отказаться от дорогостоящей аренды и закупки дополнительных IPv4-пулов, при этом сохранить гибкость сети и обеспечить плавный переход к IPv6. Дополнительно была реализована приоритизация трафика, полисинг абонентских каналов и прозрачная интеграция с внутренними сервисами и биллингом.

Отдельное внимание было уделено требованиям регуляторов: оптимизирован подход к передаче больших объемов данных для более эффективного хранения, что соответствует нормам местного законодательства. Кроме того, архитектура решений VAS Experts позволила повысить надежность: сеть была перестроена по схеме резервирования, что минимизировало простои при сбоях.

Благодаря работе с VAS Experts «Саркор» подготовил инфраструктуру к региональной экспансии и готова расширять присутствие за пределы Ташкента.

«Опыт работы с «Саркор» показывает, что даже в условиях роста трафика и дефицита адресного пространства оператор может эффективно развивать сеть, если делает ставку на гибкие программные решения. Наша задача — дать компаниям инструменты для масштабирования и соответствия требованиям регуляторов без лишних затрат», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.