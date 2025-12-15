Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VAS Experts ввел сервис «Личный кабинет» для управления лицензиями и техподдержкой

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts ввел систему «Личный кабинет» для операторов связи. Сервис объединяет управление лицензиями, встроенную техническую поддержку и базу знаний, чтобы сделать работу с продуктами компании более прозрачной и удобной. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

«Личный кабинет» дает клиентам полный контроль над всеми лицензиями и функциями ПО СКАТ. Система контроля и анализа трафика (СКАТ) — это многофункциональная платформа на базе технологии Deep Packet Inspection, предназначенная для анализа, классификации и обработки сетевых пакетов с учетом задач оператора связи.

В интерфейсе «Личного кабинета» отображаются уникальные ID, версия ПО, объем лицензируемого трафика, а также подключенные и доступные опции. Для временных лицензий указаны сроки действия, и при необходимости продление можно оформить прямо через интерфейс. Если установлена устаревшая версия СКАТ, сервис подсказывает о доступном обновлении и предоставляет примечания к версии (release notes), чтобы клиент мог принять решение о переходе на новую версию.

База знаний «Личного кабинета» объединяет актуальные статьи, обучающие видео, записи вебинаров и популярные разделы документации. Новые пользователи могут тестировать продукты СКАТ по готовым сценариям, а также найти ссылки на чаты для клиентов VAS Experts, где можно получить дополнительную поддержку и обмен опытом.

Раздел технической поддержки позволяет напрямую взаимодействовать с инженерами VAS Experts. История обращений отображается в таблице с темами, статусами и приоритетами, а новые тикеты можно создавать, сразу указывая категорию и лицензию, что ускоряет обработку запроса. Уведомления об ответах и изменениях статуса приходят на электронную почту пользователя, обеспечивая полный контроль над процессом.

«Личный кабинет позволяет нашим клиентам управлять портфелем продуктов в реальном времени, быстро решать вопросы и планировать развитие сети, имея под рукой все лицензии и коммуникации в одном интерфейсе», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts

Доступ к «Личному кабинету» предоставляется действующим клиентам через форму на сайте. После обработки запроса пользователи получают регистрационные данные для первого входа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

«Яндекс» принудительно починил навигацию по всей стране при помощи древней технологии. Больше никаких «телепортов» и глюков

Обзор: Российские DMP-платформы 2025

Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

В России банкротится амбициозный медицинский сервис на базе ИИ. Сотни клиентов остались без денег

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще