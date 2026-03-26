Itglobal.com подвела итоги работы облачного направления за 2025 год

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) подвела итоги работы за 2025 г. За этот период провайдер увеличил мощности площадки в IXcellerate MOS5 в два раза, почти втрое нарастил совокупные GPU-ресурсы в России и Казахстане, сохранил динамику роста выручки в сегменте Private Cloud и зафиксировал увеличение спроса на 20% на Managed VMware. Использование платформы Itpod Storage повысило эффективность обработки задач с интенсивным чтением данных и снизило затраты на их хранение, служба поддержки обработала более 25 тыс. обращений, а 89% клиентов оценили сервис выше ожиданий. На этом фоне Itglobal.com расширила географию присутствия, обновила аппаратную платформу и запустила новые сервисы в сфере ИИ и киберзащиты.

Провайдер расширил линейку графических ускорителей в России и Казахстане, добавив конфигурации с Nvidia H200 для обучения больших языковых моделей и решения на базе Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell для задач инференса и промышленного ИИ.

Запущена аренда выделенных GPU-серверов без слоя виртуализации. По итогам года совокупные GPU-мощности в России и Казахстане увеличены почти в три раза, что усилило позиции компании в сегменте ML-инфраструктуры.

«Рынок ИИ выходит из стадии экспериментов и становится полноценной индустрией. Рост GPU ресурсов и запуск специализированных конфигураций показывают, что бизнесу нужны решения, которые дают прямой финансовый результат. Конкуренция в облаках смещается к скорости внедрения, потому что выигрывает тот, кто быстрее доводит идею до промышленной эксплуатации и начинает зарабатывать. При этом заказчики хотят понятной экономики и готовы передавать операционную сложность провайдеру. Именно поэтому мы в первую очередь развиваем GPU инфраструктуру, прикладные ИИ сервисы и управляемые модели потребления», — отметил Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

В портфель включена платформа AI Cloud Itglobal.com — облачная среда с доступом к GPU и готовыми ИИ-инструментами: доступ к глобальным и локальным LLM-моделям, OCR, ИИ-секретарь, интеллектуальная защита почты.

Одновременно запущен сервис Anti-Ransomware с использованием изолированного контура резервного копирования и immutable-хранилищ. Решение ориентировано на снижение рисков потери данных и ускоренное восстановление инфраструктуры.

Выручка в сегменте Private Cloud сохранила динамику роста, достигнутую в 2024 г. Драйвером остался спрос на сложные архитектуры, включая Private VDI, требующие индивидуальных конфигураций и интеграции с корпоративными системами.

Запросы на Managed VMware увеличились на 20% на фоне завершения поддержки vSphere 7 и необходимости миграции. Заказчики передавали управление виртуальной инфраструктурой провайдеру для минимизации операционных рисков.

В 2025 г. Itglobal.com открыл первую облачную площадку в Узбекистане на базе дата-центра East Telecom YA DC. Расширение связано с ростом цифровизации региона и спросом на локализацию данных.

В России компания масштабировала мощности в московском ЦОД IXcellerate (площадка MOS5): количество вычислительных стоек увеличено вдвое, мощность каждой доведена до 12 кВт. Это создает резерв для высокоплотных конфигураций и ресурсоемких задач.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

В 2025 г. обновлены облачные сегменты на базе процессоров Intel Xeon 5 поколения. Публичное облако на VMware переведено на Intel Xeon Gold 6548N, облако на платформе vStack — на Intel Xeon Gold 6526Y. Отдельно модернизирован кластер для и СУБД на базе Intel Xeon Platinum 8558P с поддержкой Intel Speed Select (3,1 ГГц на всех ядрах, до 4,0 ГГц в турборежиме).

По итогам года компания также зафиксировала эффект от внедрённых технологий хранения на базе NVMe и платформы ITPOD Storage: более 30% облачных проектов были реализованы с использованием QLC NVMe SSD, что позволило ускорить чтение данных и снизить затраты на хранение при сохранении сбалансированных показателей стоимости и производительности.

«Мы смотрим на инфраструктуру как на платформу для ускоренного внедрения новых технологий, где важны гибкость, плотность вычислений и оптимизация хранения. Наша цель — дать клиентам возможность быстро масштабировать ресурсы под любые нагрузки при предсказуемой производительности и стоимости», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

В 2025 г. Itglobal.com запустил два стратегических направления: географическое партнерство, которое позволяет компаниям масштабировать облачные сервисы в новых регионах с учетом локальных законов о данных, и технологическое партнерство по GPU. Последнее открывает разработчикам ИИ-проектов приоритетный доступ к мощным вычислительным ресурсам для быстрой адаптации своих продуктов на рынке.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026
CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026 ритейл

В 2025 г. Itglobal.com обработал 25363 обращения от пользователей. Благодаря последовательной работе над улучшением процессов 89% клиентов оценили уровень сервиса выше своих ожиданий.

В 2026 г. Itglobal.com продолжит интенсивное развитие услуг GPU Cloud и запустит направление AI as a Service. В числе приоритетов — расширение GPU-инфраструктуры в Казахстане и Узбекистане, выпуск новых решений для защиты данных и растущих ИИ-нагрузок.

Компания также увеличивает международное присутствие за счет открытия своей площадки в Китае в начале годе и масштабирует программу технологического партнёрства по ИИ на рынки СНГ.

