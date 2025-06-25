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ITGlobal.com переводит свою облачную инфраструктуру на СХД ITPOD Storage

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, начал масштабный переход на российские системы хранения данных ITPOD Storage. На первом этапе 10% облачной инфраструктуры компании успешно перенесены на новую платформу с планами полного импортозамещения в ближайшей перспективе. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Решение о переходе стало результатом всестороннего тестирования, в ходе которого СХД ITPOD Storage подтвердили соответствие строгим требованиям Enterprise-уровня. Системы продемонстрировали стабильную работу под различными нагрузками, поддержку современных протоколов, включая NVMe/TCP, а также эффективное использование дискового пространства благодаря технологиям тонкого выделения ресурсов, дедупликации и компрессии данных. Ключевым преимуществом стала гарантированная консистентность данных даже при аварийных отключениях электропитания.

Успешный опыт интеграции систем хранения данных позволил создать типовое решение для корпоративных клиентов, включающее методики миграции с зарубежных платформ, оптимизированные конфигурации под различные нагрузки и строгие регламенты технической поддержки. Такие требования особенно актуальны для средних и крупных предприятий, стремящихся к технологической независимости без потери функциональности.

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«Десятилетний опыт работы с мировыми производителями СХД сформировал у нас высокие стандарты оценки. Решения ITPOD полностью соответствуют нашим требованиям по надежности и производительности, что подтверждено как нагрузочными тестами, так и реальной эксплуатацией в облачной инфраструктуре», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com, корпорация ITG.

Текущие планы включают полный перевод облачной платформы ITGlobal.com на отечественные СХД, а также тиражирование успешного опыта среди корпоративных клиентов. Это создает основу для развития новых решений в области гибридных облаков на полностью импортозамещенной технологической базе.

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