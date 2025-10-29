Разделы

ITPOD определил критические параметры для анализа результатов производительности NVMe/TCP

Компания ITPOD (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) определила критические параметры для анализа результатов тестирования производительности протокола NVMe/TCP в корпоративных системах хранения данных. Новый подход помогает оценить, как технология соответствует требованиям конкретных рабочих нагрузок. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

В ходе исследований компания выделила параметры, которые напрямую влияют на эффективность. Латентность должна снижаться до 100–200 микросекунд при работе с мелкими блоками размером 4KB. Переключение на резервные пути при сбоях должно происходить менее чем за одну секунду. Нагрузка на процессор при работе с NVMe/TCP должна быть ниже, чем при использовании iSCSI. Системы хранения ITPOD Storage поддерживают протокол NVMe/TCP и показывают высокие результаты на тестах с реальным оборудованием.

«Теоретические преимущества NVMe/TCP убедительны, но бизнесу нужны конкретные цифры производительности на реальном оборудовании. Методика тестирования позволяет получить объективную оценку до внедрения в продуктивную среду и избежать неприятных сюрпризов после миграции. Из практических рекомендаций к проведению тестов могу выделить необходимость использовать актуальные версии утилит, проверять совместимость драйверов и конфигурации, запускать тесты с разными размерами блоков и нагрузками, фиксировать результаты для последующего сравнения и выполнять проверки вне продуктивных часов», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.

Чтобы провести тест правильно, нужно убедиться, что оборудование и система хранения поддерживают NVMe/TCP и корректно настроен Multipathing. Сетевые интерфейсы должны быть разнесены по независимым каналам. После настройки инициатора следует проверить, что устройство корректно определяется операционной системой. Далее формируется пул тестовых данных и запускаются испытания с различными размерами блоков и типами нагрузки. В процессе фиксируются показатели производительности (IOPS, Throughput) и латентности (Latency). Затем имитируется отказ одного из путей для измерения времени восстановления доступа. Полученные данные сравниваются с результатами альтернативных решений, чтобы определить реальный выигрыш по скорости и устойчивости.

