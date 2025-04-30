Разделы

Техника
|

ITPOD подготовил СХД ITPOD Storage для защиты данных при природных и техногенных катаклизмах

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, подготовил СХД ITPOD Storage для сохранения и защиты данных при авариях в дата-центрах и природных катаклизмах. Катастрофоустойчивость систем обеспечивают встроенные механизмы синхронной и асинхронной репликации, а также поддержка метро-конфигураций, что обеспечивает сохранность данных и непрерывность бизнес-процессов даже при масштабных авариях. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

В отличие от стандартной отказоустойчивости, достаточной для локальных сбоев, катастрофоустойчивость ITPOD Storage обеспечивает работоспособность инфраструктуры при критических инцидентах: выходе из строя дата-центра, физических разрушениях, пожарах или длительных отключениях электроэнергии.

Синхронная репликация позволяет мгновенно дублировать данные между двумя площадками, что критически важно для сервисов, работающих в режиме 24/7. Асинхронная репликация обеспечивает передачу данных с минимальной задержкой даже на большие расстояния, оптимизируя нагрузку на каналы связи. Метро-конфигурации объединяют два дата-центра в единую систему: при выходе из строя одного работа автоматически продолжается на другом без простоев и потери данных.

«Мы создали решение, которое не просто минимизирует риски потери данных, но и предотвращает убытки от простоя бизнес-процессов. ITPOD Storage — это надежная защита для критически важных инфраструктур, будь то финансы, телекоммуникации или госсектор. Наша архитектура гарантирует непрерывность работы даже в условиях серьезных катастроф», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Линейка ITPOD Storage, представленная в ноябре 2024 г., включает высокопроизводительные Full Flash системы на NVMe SSD для аналитики, облачных сред и других ресурсоемких задач, а также гибридные модели Hybrid, сочетающие скорость и экономическую эффективность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft

В России готовится мощный запрет продаж зарубежной электроники. Кого он коснется

Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки

В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде

Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет»

Honda начинает продажи в России новых скутеров

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153