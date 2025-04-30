ITPOD подготовил СХД ITPOD Storage для защиты данных при природных и техногенных катаклизмах

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, подготовил СХД ITPOD Storage для сохранения и защиты данных при авариях в дата-центрах и природных катаклизмах. Катастрофоустойчивость систем обеспечивают встроенные механизмы синхронной и асинхронной репликации, а также поддержка метро-конфигураций, что обеспечивает сохранность данных и непрерывность бизнес-процессов даже при масштабных авариях. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

В отличие от стандартной отказоустойчивости, достаточной для локальных сбоев, катастрофоустойчивость ITPOD Storage обеспечивает работоспособность инфраструктуры при критических инцидентах: выходе из строя дата-центра, физических разрушениях, пожарах или длительных отключениях электроэнергии.

Синхронная репликация позволяет мгновенно дублировать данные между двумя площадками, что критически важно для сервисов, работающих в режиме 24/7. Асинхронная репликация обеспечивает передачу данных с минимальной задержкой даже на большие расстояния, оптимизируя нагрузку на каналы связи. Метро-конфигурации объединяют два дата-центра в единую систему: при выходе из строя одного работа автоматически продолжается на другом без простоев и потери данных.

«Мы создали решение, которое не просто минимизирует риски потери данных, но и предотвращает убытки от простоя бизнес-процессов. ITPOD Storage — это надежная защита для критически важных инфраструктур, будь то финансы, телекоммуникации или госсектор. Наша архитектура гарантирует непрерывность работы даже в условиях серьезных катастроф», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Линейка ITPOD Storage, представленная в ноябре 2024 г., включает высокопроизводительные Full Flash системы на NVMe SSD для аналитики, облачных сред и других ресурсоемких задач, а также гибридные модели Hybrid, сочетающие скорость и экономическую эффективность.