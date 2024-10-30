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ITPOD представит собственную систему хранения данных на CNews FORUM 2024

Российский вендор и дистрибьютор современных и передовых Enterprise ИТ-решений ITPOD расскажет о запуске собственной современной линейки систем хранения данных (СХД) ITPOD Storage на CNews FORUM 2024.

7 ноября 2024 г. генеральных директор компании Илья Борняков выступит с докладом «ITPOD Storage: Решение вызовов российского рынка через инновации в системах хранения данных» на секции «Импортозамещение». Он расскажет о барьерах в ИТ-сфере, которые необходимо преодолеть в ближайшие годы и перспективах ITPOD Storage в решении этих потребностей. Также Илья раскроет детали модельного ряда СХД, а именно серий Full Flash и Hybrid.

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