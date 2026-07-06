Индексная книга (каталог) CNews*
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Молин Руслан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Молин Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Завьялов Максим 24 1
|Филипиди Анна 17 1
|Рустамов Рустам 551 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1225 1
|Глазков Александр 151 1
|Нестеров Алексей 178 1
|Панченко Иван 199 1
|Ермаков Валерий 143 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Галкин Николай 141 1
|Козырев Алексей 328 1
|Шарак Андрей 67 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Кирьянова Александра 172 1
|Клявин Владимир 52 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Закоржевский Вячеслав 97 1
|Урусов Виктор 159 1
|Ермаков Иван 32 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Агеев Денис 40 1
|Кибалко Кирилл 47 1
|Трандин Сергей 130 1
|Ларин Андрей 23 1
|Тятенкова Елена 26 1
|Глухов Иван 35 1
|Семенов Михаил 43 1
|Масляный Константин 20 1
|Ионов Андрей 15 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Рагушин Дмитрий 5 1
|Богдашов Валерий 31 1
|Лазуков Станислав 52 1
|Пирогова Ирина 31 1
|Погорелова Наталья 6 1
|Зиновкина Ирина 12 1
|Шелестюк Евгений 32 1
|Цыганков Роман 65 1
|Никитчук Сергей 9 1
|Gartner - Гартнер 3673 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.