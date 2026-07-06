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Молин Руслан

СОБЫТИЯ


06.07.2026 DCLogic и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве в области решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
06.11.2024 Подтверждена совместимость решение для управления устройствами и удаленного доступа RuDesktop с «Ред ОС» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Молин Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Нацпроектстрой - 1520 ГК - Мостострой-11 - МСтрой 3 1
Ростелеком 11028 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5716 1
SAP SE 5629 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 1
9691 1
Ред Софт - Red Soft 1261 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3170 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1832 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
Telegram Group 2995 1
Diasoft - Диасофт 1176 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 995 1
Dropbox 528 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
TeamViewer 139 1
R-Vision - Р-Вижн 276 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 74 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 157 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 68 1
OpenText 241 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
AnyDesk Software GmbH 61 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 1
Alfresco Software 156 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Т Плюс - ИТ Плюс 23 1
Positive Technologies - PT SWARM 53 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 154 1
К2Тех - K2Tech 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
Системы документооборота 522 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 249 1
Ростелеком - TData - ТДата 73 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 75 1
CoWork - Коворкинг Платформ 22 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3162 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Альфа-Банк 1990 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 301 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 39 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 1
Кофемания 85 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35737 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10306 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18327 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7821 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10833 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3920 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 895 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1918 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13278 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 456 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6818 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 923 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8458 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22781 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4376 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 286 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3219 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 774 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2458 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8734 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7305 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 836 1
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5895 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14093 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 1
Передовые технологии - RuDesktop 36 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1641 2
Google YouTube - Видеохостинг 3016 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1067 1
Linux OS 11641 1
Новые облачные технологии - МойОфис 967 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5840 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
1С:ERP Управление предприятием 864 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 362 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 241 1
IBM FileNet 140 1
Google Sheets - Google Таблицы 74 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2501 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 378 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
SAP ArchiveLink 11 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 96 1
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 108 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 159 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 138 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 106 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 681 1
Ред Софт - Ред Адм 151 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Акола 30 1
ITG - ITPOD Storage 28 1
Завьялов Максим 24 1
Филипиди Анна 17 1
Рустамов Рустам 551 1
Суровец Дмитрий 115 1
Шадаев Максут 1225 1
Глазков Александр 151 1
Нестеров Алексей 178 1
Панченко Иван 199 1
Ермаков Валерий 143 1
Мельникова Алиса 100 1
Галкин Николай 141 1
Козырев Алексей 328 1
Шарак Андрей 67 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 172 1
Клявин Владимир 52 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Закоржевский Вячеслав 97 1
Урусов Виктор 159 1
Ермаков Иван 32 1
Кубарев Алексей 59 1
Агеев Денис 40 1
Кибалко Кирилл 47 1
Трандин Сергей 130 1
Ларин Андрей 23 1
Тятенкова Елена 26 1
Глухов Иван 35 1
Семенов Михаил 43 1
Масляный Константин 20 1
Ионов Андрей 15 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Рагушин Дмитрий 5 1
Богдашов Валерий 31 1
Лазуков Станислав 52 1
Пирогова Ирина 31 1
Погорелова Наталья 6 1
Зиновкина Ирина 12 1
Шелестюк Евгений 32 1
Цыганков Роман 65 1
Никитчук Сергей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55038 1
Европа 25019 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47998 1
Азия - Азиатский регион 5951 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19735 1
Индия - Bharat 5906 1
Индонезия - Республика 1071 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11936 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58338 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6224 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6672 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7925 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3926 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2515 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10521 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2797 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4665 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2353 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 530 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5166 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4078 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 986 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 735 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 622 1
Gartner - Гартнер 3673 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1289 1
CNews AWARDS - награда 575 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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