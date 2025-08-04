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ITPOD: спрос на all-flash СХД в два раза превысил интерес к гибридным решениям

Российский вендор корпоративных ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, зафиксировал значительный рост спроса на системы хранения данных (СХД) на NVMe-накопителях. С начала 2025 г. объем заказов на такое оборудование вырос на 25% по сравнению с 2024 г. При этом по итогам первого и второго кварталов запросы на ITPOD Storage Full Flash превысили спрос на гибридные системы в два раза. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Компания связывает рост популярности полностью твердотельных решений с повышенными требованиями бизнеса к скорости обработки данных и минимизации задержек. ITPOD Storage Full Flash использует только NVMe SSD накопители, что обеспечивает максимальную производительность для задач аналитики, баз данных, облачных сред и искусственного интеллекта (ИИ).

«Мы видим четкую тенденцию роста потребности в all-flash решениях. Компании готовы инвестировать в производительность, поскольку время отклика напрямую влияет на бизнес-результаты. В то же время гибридные решения остаются оптимальным выбором для задач, где критичны объем хранения и бюджет», — сказал Илья Борняков, генеральный ITPOD.

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?
Цифровизация

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