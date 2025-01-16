ITPOD открыл демо-лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD, входит в корпорацию ITG, открыл две демо-лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. Эти площадки предназначены для демонстрации передовых решений компании и проведения клиентских тестирований. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Демо-лаборатории ITPOD оборудованы как современные серверные комнаты, обеспечивающие необходимые условия для работы ИТ-оборудования. В них поддерживаются оптимальные параметры температуры, влажности и чистоты воздуха, а также обеспечено электропитание. Каждая серверная комната включает два стойко-места с сетевым оборудованием, серверами и системами хранения данных ITPOD.

В лабораториях можно увидеть сервер ITPOD-SL201-D12R-NV-G4, который оснащен двумя процессорами Intel Xeon Platinum 8558P, обеспечивающими в сумме 192 логических ядра с тактовой частотой 2,7 ГГц. На сервере установлена последняя версия VMware vCenter Server 8.0, что позволяет развертывать большое количество тестовых виртуальных машин.

В московском демо-центре функционирует постоянный стенд, демонстрирующий совместимость системы хранения данных ITPOD Storage с российской гиперконвергентной платформой виртуализации vStack.

«Как вендор, мы стараемся держать наше оборудование в непосредственной близости к процессу разработки, что и стало основой для создания специализированной лаборатории. Клиенты зачастую нуждаются в быстрой проверке совместимости решений или хотят удостовериться в том, что наше оборудование соответствует их задачам. Мы готовы оперативно предоставить серверы и системы хранения данных с полной сетевой инфраструктурой и организовать демонстрационный стенд в одной из наших лабораторий. В ближайшем будущем на этих площадках мы продолжим тестировать совместимость СХД ITPOD Storage с российскими операционными системами, а также займемся сборкой и валидацией различных программно-аппаратных комплексов (ПАК) в партнерстве с российскими вендорами», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.