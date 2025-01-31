Банки и ритейлеры наиболее заинтересованы в отечественных СХД

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPod, входит в корпорацию ITG, зафиксировал растущий интерес компаний в российским системам хранения данных (СХД). 43% компаний проявили желание протестировать отечественный продукт. Наиболее заинтересованными в СХД оказались представители банковской сферы, ритейлеры и интернет-провайдеры. Об этом CNews сообщили представители ITPod.

ITPod Storage – это линейка систем хранения данных, использующих технологию NVMe/TCP взамен импортозависимым FC-коммутаторам. ITPod предоставляет услуги тестирования СХД. Это необходимо для полной уверенности в совместимости нового продукта и уже установленных, а также в стабильной работе всей ИТ-системы предприятия.

«Опираясь на текущие потребности современного бизнеса, мы создали импортонезависимые системы хранения данных (СХД). Они способны заменить оборудование западных вендоров без потерь со стороны ИТ-инфраструктуры клиента. Мы понимаем, что миграция с одного ПО на другое крайне чувствительна для бизнеса, поэтому предоставляем СХД для тестирования. Если же заказчики хотят проверить работу продукта отдельно от своей системы, мы ждем их в демо-лабораториях ITPod в Санкт-Петербурге и Москве», — отметил Илья Борняков, генеральный директор ITPod, корпорация ITG.

Вендор выпустил линейку СХД ITPod Storage в ноябре 2024 г. Модельный ряд СХД включает серии Full Flash и Hybrid. В основе серии Full Flash используются NVMe SSD накопители. Эти СХД подойдут для компаний, работающих с огромными объемами данных, аналитикой, облачными технологиями и другими информационными системами, требующих скорой реакции дисковой подсистемы и стабильной работы при больших нагрузках.