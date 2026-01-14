Разделы

Linux KD Kdenlive

Linux KD Kdenlive

СОБЫТИЯ

14.01.2026 НТЦ ИТ «Роса» представил бета-версию корпоративного дистрибутива «Роса Хром 13.0» 1
07.06.2024 Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют 1
10.06.2019 НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Linux KD Kdenlive и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2910 1
9053 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 391 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
Adobe Systems 1573 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4114 1
Linux Btrfs - Файловая система 44 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 955 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2719 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 121 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
Видеоредактор - Video Editor 116 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 800 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3550 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
Microsoft Windows 16384 2
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 2
Adobe Photoshop 793 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Mozilla Firefox ESR - Mozilla Firefox Extended Support Release 13 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 1
Zstd - Zstandard - алгоритм сжатия данных без потерь 10 1
Inkscape 24 1
FreePik 1462 1
Oracle Java - язык программирования 3338 1
Red Hat Ansible 125 1
Linux KDE Plasma 251 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 121 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 263 1
Ansible 123 1
Jones Duncan - Джонс Дункан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
WCCFTech - Издание 88 1
