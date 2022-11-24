Вышел новый релиз российской операционной системы РОСА «ХРОМ»
Компания НТЦ ИТ РОСА представила обновленную ОС РОСА «ХРОМ» 12.3. Она сочетает в себе актуальную версию ядра и расширенный функционал, который делает операционную систему универсальной для решения широкого спектра задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.
Операционная система создана на основе собственного репозитория и доступна в версиях «сервер» и «рабочая станция». РОСА «ХРОМ» входит в реестр российского программного обеспечения под номером RU 2013616722.
Особенности релиза РОСА «ХРОМ» 12.3
Версия основана на ядре 5.15 с поддержкой – нового оборудования и KDE Plasma 5.25.5. Два формата загрузочных образов (mbr и gpt) для поддержки редких BIOS.
Добавлено автоматическое переключение на резервные зеркала для надежности обновления. Увеличена скорость установки за счет перехода на алгоритм zstd. Добавлена автоустановка драйверов nvidia (команда sudo kroko-cli autoinstall).
Локализованная система справки в консольном режиме. Рабочая станция доступна в версиях для архитектур x86_64 и aarch64/Байкал. Серверная версия для x86_64, aarch64/«Байкал» и «Эльбрус». Свежие версии основных компонентов ОС, офисных приложений и браузеров.
РОСА «ХРОМ» 12.3 поддерживает современные локализованные средства безопасности, шифрование по ГОСТ и российские сертификаты. В дистрибутиве доступна организация замкнутой программной среды «из коробки», что позволяет запретить выполнение недоверенного кода.
Рабочая станция РОСА «ХРОМ» включает необходимый набор офисного ПО. Сервер РОСА «ХРОМ» может работать как на физических серверах, так и в виртуальных и облачных средах.
Поддерживаются популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes.
«Наличие своей платформы, основанной на собственной среде сборки и репозитории, дает нам гибкость в технической политике, построении инфраструктуры любой сложности и возможность адаптации решений под нужды заказчиков», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.
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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа Центра включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.