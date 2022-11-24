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Вышел новый релиз российской операционной системы РОСА «ХРОМ»

Компания НТЦ ИТ РОСА представила обновленную ОС РОСА «ХРОМ» 12.3. Она сочетает в себе актуальную версию ядра и расширенный функционал, который делает операционную систему универсальной для решения широкого спектра задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Операционная система создана на основе собственного репозитория и доступна в версиях «сервер» и «рабочая станция». РОСА «ХРОМ» входит в реестр российского программного обеспечения под номером RU 2013616722.

Особенности релиза РОСА «ХРОМ» 12.3

Версия основана на ядре 5.15 с поддержкой – нового оборудования и KDE Plasma 5.25.5. Два формата загрузочных образов (mbr и gpt) для поддержки редких BIOS.

Добавлено автоматическое переключение на резервные зеркала для надежности обновления. Увеличена скорость установки за счет перехода на алгоритм zstd. Добавлена автоустановка драйверов nvidia (команда sudo kroko-cli autoinstall).

Локализованная система справки в консольном режиме. Рабочая станция доступна в версиях для архитектур x86_64 и aarch64/Байкал. Серверная версия для x86_64, aarch64/«Байкал» и «Эльбрус». Свежие версии основных компонентов ОС, офисных приложений и браузеров.

РОСА «ХРОМ» 12.3 поддерживает современные локализованные средства безопасности, шифрование по ГОСТ и российские сертификаты. В дистрибутиве доступна организация замкнутой программной среды «из коробки», что позволяет запретить выполнение недоверенного кода.

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Рабочая станция РОСА «ХРОМ» включает необходимый набор офисного ПО. Сервер РОСА «ХРОМ» может работать как на физических серверах, так и в виртуальных и облачных средах.

Поддерживаются популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes.

«Наличие своей платформы, основанной на собственной среде сборки и репозитории, дает нам гибкость в технической политике, построении инфраструктуры любой сложности и возможность адаптации решений под нужды заказчиков», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

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Импортозамещение

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа Центра включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

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