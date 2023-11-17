Выпущен крошечный однолатный ПК с продвинутой начинкой. Он во всем лучше Raspberry Pi 5 и меньше iPhone

В линейке одноплатных ПК Banana Pi пополнение – вышла модель BPI-M7 с впечатляющими для такого типа компьютеров объемами оперативной и встроенной памяти – больше, чем у нового Raspberry Pi 5. По сути, это полноценный домашний или офисный ПК начального уровня с современными интерфейсами, который занимает до неприличного мало места.

Когда китайское лучше оригинала

В серия одноплатных компьютеров Banana Pi вошла новая модель BPI-M7. Она вышла спустя менее двух месяцев после релиза Raspberry Pi 5, которого весь мир ждал больше четырех лет, и оказалась во всем лучше него.

За всеми одноплатниками Banana Pi стоит китайская компания SinoVoIP. Она специализируется именно на выпуске ПК такого класса и занимается этим годами – например, летом 2019 г. CNews писал о выходе узкоспециализированной модели BPI-P2 Maker для систем наблюдения и различных прикладных проектов.

Что касается нового BPI-M7, то его основное преимущество – это возможность нести «на борту» до 32 ГБ оперативной памяти – не у каждого современного десктопа и тем более ноутбука столько имеется. К тому же компьютер полностью совместим с мобильной ОС Android 12, настольной Debian Linux 10 и ядром Linux 5.10.

Фото: Banana Pi BPI-M7 немного больше обычного одноплатника размером с кредитку - всего на несколько миллиметров

Стоимость своей новинки SinoVoIP объявит позднее. В настоящее время компания располагает лишь несколькими экземплярами компьютера, но усиленно готовится к его массовому производству.

Незаурядные возможности

Оперативной памяти у BPI-M7 очень много – на выбор доступны комплектации с 8, 16 и 32 ГБ современной LPDDR4X, хотя центральный процессор поддерживает и LPDDR5. Встроенный накопитель немного подкачал, но в плане скорости, а не объемов – это медленная на фоне чипов UFS память eMMC, в которую можно уместить 64 или 128 ГБ информации.

Елизавета Бурдина, iFellow: Автоматизация процессов усложняется с масштабированием бизнеса Цифровизация

Но BPI-M7 – это не совсем обычный одноплатник. Стандартный размер для таких компьютеров – это 86х56 мм, как у банковской карты, этот же немного больше – 92х62 мм. За счет этого разработчикам удалось найти на нем место под SSD-накопитель, причем под полноценный и современный. К BPI-M7 можно подключить быстрый SSD M.2 формата 2280 (обычный компьютерный), притом есть поддержка интерфейса PCI-E 3.0 х4. интерфейс имеет М-ключ – модели с ключами В и М+В не подойдут.

При необходимости в компьютер можно установить карту памяти microSD. Многие современные накопители такого типа, как и SSD M.2, с легкостью обгоняют еММС в скорости работы.

Однокристальная система

Все компоненты компьютера BPI-M7 собраны вокруг центрального процессора, дебютировавшего осенью 2021 г. и выпускаемого по относительно современному 8-нанометровому техпроцессу. Этот чип содержит в себе четыре ARM-ядра Cortex-A76 частотой 2,4 ГГц и столько же Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц, а также 4-ядерную видеоподсистему Mali-G610 MP4 и нейронный процессор (NPU) c производительностью 6 TOPS для ускорения задач искусственного интеллекта.

Фото: Banana Pi Компьютер буквально усыпан интерфейсами, и самый важный из них - это М.2 для скоростных SSD

Благодаря процессору к компьютеру можно подключить до трех мониторов, причем два из них могут иметь разрешение 8К. На один из них, подключенный по USB-C с поддержкой работы в режиме DisplayPort, изображение может выводиться в формате 8К/30 Гц, на второй (по HDMI 2.1) – в том же разрешении, но а частотой обновления 60 Гц. Третий вариант подключения – по MIPI-DSI (4K/60 Гц).

Интерфейсы на любой вкус

Вторая отличительная особенность платы BPI-M7 – это широкий выбор современных интерфейсов подключения. Список беспроводных здесь включает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) – они реализованы отдельной микросхемой на плате, поскольку в процессоре этих модулей нет.

На новой плате Banana Pi присутствуют два Ethernet-разъема RJ45, каждый на 2,5 Гбит. Есть два полноразмерных порта USB-A 3.0 и пара USB-C, один из которых используется только для подачи питания на компьютер. Также есть два MIPI-CSI для подключения камер, разъем подключения кулера и 40-пиновая планка GPIO.