«Ситилинк» открывает продажи Macbook Air M4

Обновленные Macbook Air получили флагманский чип M4 и увеличенный объем оперативной памяти до 16 ГБ в базовой конфигурации, веб-камеру с функцией Center Stage, а также поддержку Apple Intelligence и двух внешних дисплеев. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новинки с диагональю экрана 13 и 15 дюймов оснащены дисплеем Liquid Retina с яркостью до 500 нит, разрешением 2560x1664 (13") и 2880x1864 (15"), частотой обновления 60 Гц.

Главной особенностью моделей стал чип M4, по данным Apple, он демонстрирует прирост в производительности в 23 раза в сравнении с самым быстрым MacBook Air на базе процессоров Intel. При этом Apple М4 доступен в двух конфигурациях: базовая модель на 13 дюймов получила 8-ядерный GPU, а в 15-дюмовой версии – 10-ядерный GPU. Что касается доступных конфигураций памяти, в «Ситилинк»е можно приобрести Macbook Air M4 с объединенной памятью на 16 ГБ или на 24 ГБ. Объем SSD доступен в двух вариантах: 256 ГБ и 512 ГБ.

Ситилинк «Ситилинк» открывает продажи Macbook Air M4

Из других обновлений также можно также отметить поддержку Apple Intelligence, которая есть на всех устройствах с чипами семейства М4: взаимодействие с Siri стало удобнее благодаря моментальному переключению между голосовыми и текстовыми командами, а появление Writing Tools с поддержкой ChatGPT, Genmoji и Image Playground расширило возможности использования ИИ-функций в повседневных задачах.

Новые Macbook Air M4 получили поддержку подключения двух внешних дисплеев с разрешением до 6K в дополнение к встроенному экрану. Обновленная 12 МП камера обзавелась функциями Center Stage для автоматического удерживания пользователя в центре кадра во время видеозвонков и Desk View, позволяющей одновременно показывать лицо человека и вид сверху на его рабочий стол.

В 13-дюймовой версии ультрабук установлены четыре динамика, в то время как 15-дюймовая оснащена шестью динамиками с усиленными басами. Аккумулятор ультрабуков легко может выдержать целый рабочий день при стандартной нагрузке.

Дизайн у Macbook Air M4 остался прежним: фирменный алюминиевый корпус. Однако вместо привычного серого оттенка Space Gray появился новенький небесно-голубой Sky Blue. В палитре есть еще три цвета: полуночный (Midnight), звездный свет (Starlight) и серебристый (Silver).

Стоимость MacBook Air на процессоре M4 (13.6") с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной на старте продаж составляет 123 990 руб.

Стоимость MacBook Air на процессоре M4 (13.6") с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной на старте продаж составляет 149 990 руб.

Стоимость MacBook Air на процессоре M4 (13.6") с 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной на старте продаж составляет 169 990 руб.

Стоимость MacBook Air на процессоре M4 (15.3") с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной на старте продаж составляет 154 990 руб.

Стоимость MacBook Air на процессоре M4 (15.3") с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной на старте продаж составляет 177 990 руб.