Motorola начинает продажи смартфона edge 20 pro

Motorola объявляет старт продаж motorola edge 20 pro в России. Устройство обладает камерой 108МП, 50х зумом с оптической стабилизацией, записью суперслоумоушн видео и видео в 8К. Разработчики отмечают 6,7’ OLED дисплей с HDR10+,частотой 144Гц и частотой сканирования касания экрана 576 Гц, а также аккумулятор 4500 mAh. motorola edge 20 pro доступен в «Ситилинк», «Связном» и авторизированном онлайн-магазине motorola-shop.ru.

Motorola edge 20 pro оснащен тремя топовыми камерами с функционалом четырех. Основная камера — это новый модуль с разрешением 108 МП с оптическим форматом 1/1,5 дюйма с технологией Ultra Pixel, которая позволяет объединить девять пикселей в один большой размером 2.1 микрона, что позволяет улучшить светочувствительность в 9 раз и обеспечить высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Вторая камера — это также новый, впервые используемый в смартфонах Motorola 8МП модуль с перископическим телеобъективом, который преломляет свет под углом 90 градусов для наибольшей четкости при увеличении в 5 раз — за счет оптического зума. В сочетании с цифровым зумом увеличение достигает 50 раз. А оптическая стабилизация позволяет избежать смазанных снимков даже при максимальном зуме. Третья камера — 16-мегапиксельный объектив, предназначенный для макро и сверхширокоугольной съемки с углом обзора 119 градусов. Новый режим Dual Capture позволяет записывать видео или снимать фотографии с помощью двух камер одновременно.





«Motorola edge 20 pro обрел популярность еще на этапе предзаказа. Весь объем устройств, который был доступен в России для предзаказа и старта продаж, запланированного на начало сентября, был раскуплен на первом этапе. Учитывая ограниченные объемы поставок и сложную логистику, мы были вынуждены отложить начало продаж. Приносим свои извинения тем, кто хотел купить edge 20 pro еще в сентябре. Мы рады, что в итоге начинаем продажи в России!», — отметил глава мобильного подразделения Motorola в России Александр Романюк.



Приобрести motorola edge 20 pro можно в магазинах «Ситилинк», «Связной» и в авторизированном онлайн-магазине motorola-shop.ru. Смартфон представлен в белом (Iridescent white) и в темно-синем (Midnight blue) цветах.

