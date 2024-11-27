«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Realme GT 7 Pro

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового Realme GT 7 Pro – это смартфон, защищенный по стандарту IP69. Стоимость устройства начинается от 89999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Realme GT 7 Pro построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, анонсированного 21 октября 2024 г. В бенчмарке AnTuTu он набирает свыше 3000000 баллов.

В Snapdragon 8 Elite реализована новая архитектура центрального процессора Oryon: шесть высокопроизводительных ядер Phoenix M, работающих на тактовой частоте до 3,53 ГГц, и два более мощных Prime-ядра Phoenix L с частотой до 4,32 ГГц. Установлено 24 МБ кэша второго уровня.

От энергоэффективных же ядер, которые использовались в ЦП предыдущих поколений для экономии энергии, отказались: энергоэффективность достигается благодаря использованию 3-нанометрового техпроцесса. Поэтому по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3 энергопотребление снизилось на 44% при росте производительности на 45%.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » объявляет о старте продаж Realme GT 7 Pro

В состав Snapdragon 8 Elite входит новый модем X80, поддерживающий как все существующие в мире диапазоны 5G (и Sub-6, и mmWave), так и более актуальную для России агрегацию пяти и более несущих LTE, что позволяет получить максимально возможные скорости в сетях 4G. Смартфон может подключаться к сетям стандарта Wi-Fi 7, устройствам Bluetooth 6.0 и использовать для определения местоположения спутники всех GNSS-систем: GPS (NAVSTAR), ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и т.п. При этом работает и навигация внутри зданий — по точкам доступа Wi-Fi и Bluetooth-маячкам.

Realme GT 7 Pro оснащен тремя передовыми камерами Sony. В основной камере используется сенсор Sony IMX906 разрешением 50 МП с поддержкой OIS. Это 1/1,56-дюймовая матрица с увеличенным до 1 микрона размером пикселя. Благодаря этому, а также диафрагме F/1.88 на каждый пиксель попадает большое количество света.

3Х перископический сенсор Sony LYT-600 — также с разрешением 50 МП и OIS — реализован по технологии перископа с тремя отражениями. Он тоньше по сравнению с решениями прошлых лет. Помимо 3Х оптического и 6Х внутрисенсорного зума, перископ поддерживает гибридное увеличение до 120Х: детали, которые неизбежно теряются при таком зуме, восстанавливаются благодаря ИИ.

За ультраширокоугольную камеру отвечает сенсор Sony IMX355 с углом обзора 112 градусов и диафрагмой F/2.2.

Режим «AI Захват движения», созданный на базе алгоритма AI D-motion, способен создавать до 30 кадров в секунду с эквивалентом скорости затвора всего 1/10266 секунды — тогда как стандартная скорость затвора для профессиональных зеркальных камер или обычных фотовлагманов составляет 1/8000 секунды.

Главной инновацией же стал режим подводной съемки. До Realme GT 7 Pro все влагозащищенные смартфоны могли выдерживать кратковременное погружение, но не были предназначены для полноценного использования под водой. Realme представляет первый в мире режим подводной съемки, который активируется автоматически на основе состояния окружающей среды. Благодаря ультразвуковому сканеру отпечатков пальцев GT 7 Pro можно разблокировать под водой, сделать фото или снять видео, а для управления используются механические кнопки: с их помощью настраивается зум и переключается камера.

В Realme GT 7 Pro используется кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч. В отличие от привычных литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, кремний-углеродные батареи не теряют заряд на морозе: даже в -25 °C Realme GT 7 Pro не выключится в самый неподходящий момент. На 1% заряда смартфон работает до 40 минут в режиме прослушивания музыки, а полного заряда хватит на 20 часов в режиме просмотра видео.

Материалы кремний-углеродных батарей имеют более высокую плотность, что при сохранении стандартных размеров позволяет увеличить емкость. Так, толщина корпуса Realme GT 6 составляла 8,65 мм при емкости батареи 5500 мАч, тогда как толщина Realme GT 7 Pro, оснащенного батареей емкостью 6500 мАч — 8,55 мм.

Кроме того, кремний-углеродные батареи быстро принимают заряд и не перегреваются. В комплекте с Realme GT 7 Pro идет зарядное устройство мощностью 120 Вт, с которым смартфон заряжается с 0 до 50% за 13 минут, а до 100% — за 37 минут без всякого вреда для батареи.

Realme GT 7 Pro оснащен дисплеем без поляризационного слоя. Раньше подобные экраны использовались только в складных смартфонах. Отсутствие фильтра позволило сделать экран тоньше и энергоэффективнее: он потребляет на 52% меньше энергии по сравнению с обычными дисплеями того же размера. Кроме того, отказ от поляризационного фильтра позволил увеличить яркость. Пиковая яркость достигает 6500 нит, однако для пользователя важнее общая яркость всего дисплея: в автоматическом режиме яркость по всей площади достигает 2000 нит, поэтому изображение остается прекрасно видимым без бликов и искажения цветов — даже под прямыми солнечными лучами.

Дисплей Realme GT 7 Pro — имеет цветовой охват 120% эталонной палитры DCI-P3 и ШИМ 2160 Гц, благодаря чему исключается эффект мерцания даже на минимальных уровнях яркости. Частота обновления кадров варьируется от 120 Гц для движения в играх и до 1 Гц для экономии энергии в режиме постоянного отображения Always-on-Display. А частота дискретизации достигает 2600 Гц.

В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он безопаснее и быстрее классических оптических, а также реагирует на мокрые пальцы, может работать под дождем и даже под водой.

Realme GT 7 Pro сертифицирован по стандарту IP69. В частности, Realme GT 7 Pro может провести 30 минут на глубине до 2 метров, несколько дней пролежать в луже или пережить полный цикл в стиральной машине. Устройство способно выдержать струи воды высокой температуры под давлением.

Рама смартфона сделана из авиационного алюминия, поэтому он не боится падений на ребро — в этом случае экран и внутренние компоненты не повредятся.

Realme GT 7 Pro стал первым смартфоном с новой оболочкой Realme UI 6.0. В ней пользовательский интерфейс стал более персонализированным: цветовое оформление динамически меняется в течение дня, а обновленные темы поддерживают глубокую кастомизацию иконок, обоев и экрана блокировки. При этом функция «Живые оповещения» позволяет просматривать подробные уведомления в режиме реального времени, не переключаясь на соответствующие приложения.

Realme GT 7 Pro доступен в цветах «Марсианский песок» и «Галактический серый».

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Realme GT 7 Pro в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 89999 руб. Realme GT 7 Pro в конфигурации 12+512 ГБ доступен по цене от 99999 руб.