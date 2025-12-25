СДЗ ПР Dallas Lock полностью совместимо с планшетами и ноутбуками Getac

Специалисты ЦЗИ ГК «Конфидент» и Getac Technology Corp провели успешные испытания и подтвердили полную совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Средство доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v5.0.397) разработки и производства Центра защиты информации ГК «Конфидент» полностью совместимо с планшетами и ноутбуками Getac Technology Corp. Теперь пользователи оборудования Getac смогут дополнительно защитить свои ПК и планшеты до начала загрузки штатной операционной системы.

Работоспособность СДЗ ПР Dallas Lock и оборудования Getac Technology Corp не зависит от используемой операционной системы.

Совместимое оборудование: планшеты - Getac UX10G3, F110G7, K120G3; ноутбуки - Getac S410G5

СДЗ ПР Dallas Lock – Сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС). Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.