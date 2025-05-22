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Все категории 175051
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Максимов Михаил


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников 1
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
27.05.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
27.04.2009 «Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Максимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Netris - Нетрис 53 2
Ростелеком 9906 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 2
Western Digital Corporation - WDC 556 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Родник 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2577 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1931 2
Видеокамера - Camcorder 2288 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21782 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1860 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9641 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4146 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 587 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1079 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 818 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14018 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1309 1
Аналоговые технологии 2793 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 545 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7048 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8853 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6847 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 2
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Кураш Антон 32 2
Лаптев Евгений 2 2
Головин Дмитрий 35 2
Кириллов Иван 4 1
Севастьянов Алексей 25 1
Эфендиев Мурад 15 1
Варев Александр 16 1
Кобяков Денис 2 1
Севастьянов Александр 3 1
Грунтов Антон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2249 1
Английский язык 6737 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 343 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3090 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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