Получите все материалы CNews по ключевому слову
Максимов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Максимов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Netris - Нетрис 53 2
|Ростелеком 9906 2
|RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 2
|Western Digital Corporation - WDC 556 2
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
|ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
|Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
|Родник 87 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 2
|RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
|Кураш Антон 32 2
|Лаптев Евгений 2 2
|Головин Дмитрий 35 2
|Кириллов Иван 4 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Эфендиев Мурад 15 1
|Варев Александр 16 1
|Кобяков Денис 2 1
|Севастьянов Александр 3 1
|Грунтов Антон 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.