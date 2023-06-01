Линейка CompТек пополнилась оборудованием российского производителя «Daтару»

Дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования CompTек (входит в группу «Ланит») объявляет о сотрудничестве с «Daтару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

CompTek предлагает партнерам и клиентам технологически независимые продукты «Daтару», в числе которых серверное и сетевое оборудование, а также программно-аппаратные комплексы для решения задач виртуализации, периферийных вычислений и видеоаналитики.

Производство «Daтару» локализовано в России, что позволяет быстро и безопасно внедрять продукты в коммерческих компаниях Enterprise-сегмента и государственных организациях. Решения протестированы и легко встраиваются в любую готовую ИТ-инфраструктуру, в том числе на базе зарубежных технологий.

«В условиях ухода западных компаний российские производители помогают обеспечить стабильную, бесперебойную и надежную работу критически важных отраслей экономики. Мы верим, что сотрудничество с таким крупным и опытным дистрибьюторам, как CompTek, внесет свой вклад в развитие ИТ-отрасли, а также технологическую независимость страны», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Daтару».

«На фоне возрастающего интереса к российским разработкам CompTек рад возможности расширить свой пул партнеров качественным оборудованием от надежного вендора. Локализация производства «Daтару» в России исключает сложности наших клиентов с сервисным обслуживанием, обучением персонала, а также возможные задержки с поставками ключевых компонентов», — сказал Алексей Потапов, продакт-менеджер CompTек.

«Daтару» гарантирует последующее обслуживание через единое окно поддержки. Клиенты получают трехуровневую поддержку оборудования на всех уровнях, начиная с компонентного.

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«Daтару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Поддержка клиентов «Daтару», включающая три уровня, полностью локализована на территории России.

CompTek – российский дистрибьютор, работающий на отечественном рынке более 30 лет. Компания специализируется на дистрибуции продуктов и решений ведущих компаний телекоммуникационной отрасли. Продуктовый портфель CompTek пополнили отечественные и зарубежные производители и разработчики решений, такие как Canovate, Maipu, DCN, Yeastar, UserGate, NexTouch, NETAMS, Fanvil, «Индид», TongTech, Yealink, НИИ «Масштаб», СВЕТЕЦ и др.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.