ГК «Айсберри» переходит к гибридной ИТ-инфраструктуре и размещает «1С:ERP» в «K2 Облаке»

Группа компаний «Айсберри», российский производитель мороженого, начал переход к гибридной ИТ-инфраструктуре и перенес ERP-систему на базе «1С» в «K2 Облако».

До начала проекта «Айсберри» полностью работала на on-premise инфраструктуре. В процессе модернизации ERP на одном из производств было предложено провести нагрузочные тестирования в облаке для уточнения требуемых ресурсов. Это помогло объективно оценить будущие затраты и одновременно снизить операционную нагрузку на внутреннюю ИТ-команду. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

По итогам конкурса в качестве провайдера выбрали K2 Cloud. Специалисты тщательно проработали архитектуру облачной инфраструктуры под «1С:ERP», спроектировав решение на базе двух выделенных серверов и публичного облака в рамках одного ЦОД. Такой подход обеспечил стабильную работу ERP-системы, высокую доступность и возможность масштабирования под любую загрузку. Полученная конфигурация стала основой для дальнейшего тиражирования на другие производственные площадки компании.

Одной из приоритетных задач проекта стало выстраивание безопасного резервного копирования. Часть инфраструктурных решений «Айсберри» построены на виртуализации VMware и использует Veeam Backup как корпоративный стандарт. В рамках проекта инженеры K2 Cloud разработали архитектуру, позволяющую передавать локальные резервные копии в защищенное S3-хранилище. Это обеспечило хранение данных и возможность восстановления как в локальную инфраструктуру, так и в облако.

Еще одним направлением стало формирование полноценной стратегии кибербезопасности. Команда K2 Cloud разработала архитектуру защиты от ключевых векторов атак и комплексный план внедрения как для on premise, так и для облачных решений.

«Переход в облако стал важным шагом к модернизации наших ИТ-систем. Мы получили стабильную, отказоустойчивую и полностью предсказуемую среду для работы «1С:ERP». При этом подход K2 Cloud позволил нам не просто перенести систему, а выстроить архитектуру, которая будет масштабироваться вместе с бизнесом», – отметил Юрий Литвенчук, руководитель инфраструктуры «Айсберри».

Размещение «1С» в «K2 Облаке» обеспечило стабильную работу ERP без сбоев и возможность дальнейшего тиражирования решения на другие производственные площадки. Переход к гибридной инфраструктуре позволит наращивать мощности без капитальных затрат, а комплексные меры по кибербезопасности — защитить технологические процессы компании.

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» обеспечил полный цикл поддержки геораспределенной ИТ-инфраструктуры «Айсберри». Эксперты центра работают с продуктами различных поставщиков, включая таких вендоров, как Linux, Microsoft, Cisco, Maipu. Специалисты обеспечивают стабильную работу большого стека ИТ-решений — от платформ виртуализации и операционных систем до сетевого оборудования и систем безопасности в Москве, Московской и Ярославской областях. Команда центра занимается оперативным реагированием на инциденты 24/7, консультационным сопровождением и углубленной диагностикой. Внедренная сервисная модель позволила сохранить стабильную работу критически важных систем.

«Этот проект показал, насколько эффективно облачная модель работает для производственного бизнеса, где требуется сочетание стабильности, гибкости и четких SLA. Мы обеспечили оптимальную инфраструктуру для 1С:ERP, разработали решение для резервного копирования под требования VMware и начали формирование стратегии кибербезопасности на несколько лет вперед», – отметила Елена Буткова, менеджер продукта K2 Cloud.