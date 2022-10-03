Интегратор CTI и китайский разработчик сетевого оборудования Maipu заключили соглашение

Системный бизнес-интегратор CTI и китайский разработчик и производитель сетевого оборудования Maipu заключили партнерское соглашение, сообщили CNews представители CTI. Расширение портфеля сетевых продуктов позволит компании предложить клиентам высокотехнологичные решения китайского производителя.

Подписанное соглашение открывает клиентам и заказчикам CTI возможности для реализации проектов, по которым ощущается нехватка оборудования.

На сегодняшний день в ассортименте интегратора CTI решения корпоративного уровня по маршрутизации, коммутации, построению распределенных сетей WAN с поддержкой 4G/5G, решения для высокопроизводительной границы операторов связи и доступа Интернет, программно-управляемые решения.

«Заключение партнерских соглашений с альтернативными поставщиками расширяет портфель решений, которые компания CTI предлагает своим заказчикам. Продукты и разработки китайского вендора Maipu широко используются в корпоративном секторе в более чем 60 странах мира, это качественное оборудование с широкой линейкой сетевых устройств и решений, – рассказывает Андрей Перкунов, директор департамента сетевой инфраструктуры CTI. – Инженеры и архитекторы CTI прошли обучение по программам Maipu, изучив особенности продуктов и решений вендора. Наш обширный накопленный опыт в сочетании с высоким уровнем экспертизы гарантируют заказчикам надежность реализуемых проектов и их дальнейшее сопровождение».

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Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении Цифровизация

CTI – системный бизнес-интегратор CTI, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в ТОП-25 ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews и в 25 лучших системных интеграторов России по версии CRN/RE. Компания имеет опыт реализации и поддержки комплексных проектов по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, Интернет вещей, системы видеонаблюденияи аналитики, комплексный аутсорсинг.

Maipu (Chengdu Maipu International Infotech Co., Ltd) – разработчик и производитель сетевого оборудования. Maipu с 1993 г. занимается исследованиями и разработками в области оборудования для построения сетей передачи данных и является одним из ведущих поставщиков сетевых решений в Китае. Особенностью Maipu является реализация программы All-by-China, заключающейся в разработке и производстве решений на полностью китайских компонентах. Продукты и решения Maipu широко используются в различных секторах: телекоммуникации, банковский сектор, страхование, государственное управление, энергетика, производство и т.д.