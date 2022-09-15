Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские

Сбербанк исключил российских производителей серверов из крупного тендера. Отечественным разработчикам он предпочел китайских. Сумма тендера составила $128 млн. Прежде всего, компанию не устроило качество российского оборудования.



В фаворе – китайские серверы

Сбербанк выбрал китайских производителей серверов вместо российских в тендере на $128 млн, пишет РБК со ссылкой на источники на ИТ-рынке. Речь идет о тендере, который Сбербанк провел в конце августа 2022 г., его сумма составила порядка 7,6 млрд руб. по текущему курсу. В конкурсе приняли участие отечественный производитель «КНС Групп», который выпускает серверы YADRO, и «Аквариус». Участвовали в тендере также китайские серверы Lenovo, Inspur и Huawei. Кто стал победителем, пока неясно.

Сбербанк отверг заявки соотечественников, аргументировав, что оборудование не проходит по техническим требованиям. Информацию подтвердили представители «КНС Групп», добавив, что банк не уточнил, по какому критерию заявка была отклонена.

Прокомментировал итоги тендера РБК и глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. По его словам, конкурс проводился с преференцией для отечественных компаний. Если в торгах участвуют российские и зарубежные производители, для последних ценовое предложение увеличивается увеличено на треть.

В конце 2021 г. российские серверы на процессорах «Эльбрус 8С» не прошли тесты Сбербанка

«К сожалению, «Сбер» по необъективным причинам отклонил предложения российских претендентов, и в конкурсе остались только поставщики китайской продукции, – отметил Массух. – Вместе с этим при заключении контракта с поставщиками китайского оборудования «Сбер» обязан уменьшить предложенную на конкурсе цену на 30%, этот факт мы планируем отследить».

Как Сбербанк тестировал российское оборудование

В конце 2021 г. представители Сбербанка сообщали, что провели тестирование двух типов серверов (двух- и четырехпроцессорных) на восьмиядерных процессорах «Эльбрус 8С». По итогам выяснилось, что их использование в банке «совершенно исключено в силу технического несоответствия».

Сбербанк проводил изучение серверов по различным методикам, одна из них – Sberinfra на соответствие корпоративным эксплуатационным требованиям банка. По ее итогам серверы показали соответствие семи из 44 параметров («наличие лапки кабель-менеджмента, наличие рельсов, наличие индикации каждого элемента, наличие удаленного управления» и пр.) – 16%.

Не слишком удачно для Сбербанка прошли и тесты отечественных чипов для искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Помимо Сбербанка серверы на российских процессорах в конце 2021 г. на совещании в Минцифры критиковали и другие компании – «Росатом», «Ростех», «Ростелеком», ВТБ, «Почта России», «Алроса». Корпорации отмечали их дороговизну, маленькую производительность и низкую энергоэффективность.

Ситуация с серверами в России

Напомним, российские власти уже много лет пытаются перевести на «суверенное» оборудование госструктуры и владельцев критической информационной инфраструктуры. Однако сделать это быстро пока не получается. В беседе с CNews Евгений Макарьин, руководитель группы разработки продуктов и решений Linxdatacenter, сообщил, что российское оборудование далеко от идеала по ряду причин.

«Перейти на отечественные железные решения и не потерять в производительности, в деньгах или удобстве – пока малореально, – отметил эксперт. – Серверы часто не выдают производительности нужной существующим приложениям. СХД могут быть не до конца оптимизированы под работу с ПО виртуализации. Не хватает вариативности интерфейсов и протоколов подключения».

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык Инновации для промышленности

Кроме того, по словам Макарьина, в российских серверах очень низкий набор совместимых и поддерживаемых компонентов, например, дисков. А те что поддерживаются – гораздо дороже или их проблематично найти сейчас на российском рынке. Усложняется внедрение российского «железа» в компаниях и тем, что необходимо интегрироваться в существующий парк ИТ-оборудования.

Что с заграничным «железом»

Напомним, из-за американских санкций в отношении высокотехнологичного экспорта в Россию из страны ушли Intel, AMD, Nvidia и другие крупные производители электроники из США. Тайваньская TSMC отказала российским разработчикам электроники в сборке их продукции на своих мощностях. Китайские производители, например, Huawei, Lenovo и другие с резкими заявлениями не выступали, однако о новых контрактах с российскими компаниями не говорили, опасаясь «вторичных» санкций со стороны США.

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев сообщил CNews, что китайские серверы в небольшом количестве есть и в наличии, и под заказ.

«Серверы на базе Supermicro могут привезти со склада в Москве со сроком поставки в две недели. Правда, некоторые конфигурации – только под заказ, это 12 недель», – уточнил Рензяев.

Хочу как в Windows: как привнести в Linux-среду привычный опыт шифрования данных Безопасность

О грядущем дефиците серверов и комплектующих для них в России заговорили еще в марте 2022 г. В стране не производят большую часть комплектующих, а среди производителей серверного оборудования в стране доминировали американские компании, которые свернули поставки.

В мае 2022 г. Минцифры анонсировал формирование пула вендоров для закупки серверов для отечественных ИТ-компаний – в том числе по «параллельному» импорту без разрешения правообладателей. Несмотря на это, во II квартале 2022 г. поставки серверов в Россию обрушились в четыре-пять раз, а в денежном выражении сократились на 79%, если сравнивать показатели февраля и июня 2022 г.