C3 Solutions вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, официально вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД РФ.

Ассоциация участников отрасли ЦОД РФ – профессиональное некоммерческое объединение в этом направлении. С 2013 г. организация ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. Ее миссия – ориентировать всех участников отрасли ЦОД на коллаборацию и развитие через профессиональное техническое и бизнес-общение, генерацию и формализацию знаний и идей.

C3 Solutions — производитель инженерного оборудования для создания и бесперебойного функционирования критической и ИТ-инфраструктуры. Вендор производит решения, необходимые для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов. Ключевые заказчики — представители сфер госсектора, нефтегаза, телеком, банков, промышленности, ТЭК и др.

На данный момент в ассоциацию входят 42 корпоративных члена и 18 экспертов – физических лиц, осуществляющих свою деятельность в области центров обработки данных. Деятельность представлена в крупнейших городах России – Москве и МО, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Иркутске и в других.

Для вступления в объединение вендор должен был предоставить документы, подтверждающие его успешную деятельность и экспертизу в области проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов, а также заручиться письменными рекомендациями от действительных членов ассоциации.

«Ассоциация участников отрасли ЦОД – отечественная отраслевая платформа, обладающая уникальной экспертизой в области центров обработки данных, – сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Мы обладаем многолетним профессиональным опытом и знаниями в сфере инженерных решений для центров обработки данных как в России, так и за рубежом. В качестве полноправного члена ассоциации мы преследуем несколько целей – поделиться своими знаниями с коллегами по цеху, помочь игрокам рынка развиваться в разрезе инженерии как одного из базовых факторов успешного функционирования ЦОД, а также найти возможности для всестороннего сотрудничества с другими компаниями».