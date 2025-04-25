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Cloud4Y вступил в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y официально присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД — объединению профессионалов, формирующему стандарты для развития дата-центров и облачных решений в России. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Созданная в 2013 г., Ассоциация участников отрасли ЦОД стала ответом на запрос рынка в унификации подходов к строительству и эксплуатации дата-центров. Сегодня она объединяет ИТ-компании России, занимаясь разработкой нормативов, образовательными инициативами и взаимодействием с государственными структурами.

Этот шаг открывает новые возможности для влияния на отрасль. В составе ассоциации Cloud4Y продолжит развивать облачные технологии, участвовать в разработке нормативов и делиться экспертизой с другими участниками рынка.

Для Cloud4Y членство в ассоциации — не только признание экспертного статуса, но и возможность активнее участвовать в формировании будущего облачных технологий в России. В условиях растущего спроса на цифровую трансформацию такой диалог между ключевыми игроками рынка критически важен для создания надежной и современной ИТ-инфраструктуры.

Компания расширяет свою инфраструктуру: в ближайшее время завершится строительство двух дата-центров уровня TIER IV в Московской области, что обеспечит клиентам отказоустойчивость и соответствие мировым стандартам. Параллельно Cloud4Y усиливает региональное присутствие — в конце 2024 г. был запущен узел облачной платформы в Новосибирске, что улучшает доступность сервисов для бизнеса в Сибири.

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