ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда

ДИТ Москвы собирается провести закупку серверов и СХД для столичных медучреждений на 1,3 млрд руб. В тендере он указал, что ему нужно оборудование конкретного производителя – китайской Huawei, несмотря на что, что в России действует стратегия импортозамещения в госзакупках «железа». Российские производители считают подобный шаг ДИТ необоснованным.

Поддержка иностранного производителя

Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) собирается закупить серверное оборудование и системы хранения данных (СХД). В этом тендере сразу указан бренд «железа», которое требуется заказчику, и он не российский.

Согласно сайту госзакупок, ДИТу понадобилось оборудование китайской компании Huawei. Сумма контракта составляет 1,3 млрд руб. Победитель конкурса должен будет поставить в Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения Москвы 128 серверов и 216 серверных стоек c СХД суммарным объемом 749 ТБ. Тендер был объявлен 26 ноября 2020 г., подача заявок будет прекращена 14 декабря 2020 г., а поставку необходимо будет совершить до конца января 2020 г.

По данным «Коммерсанта», новая закупка столичного ДИТа стала крупнейшим контрактом мэрии Москвы на приобретение сетевого оборудования и СХД для медучреджений. Для примера, в 2019 г. размер подобного тендера составил 378,4 млн руб., а в 2018 г. – 585,9 млн руб., и в комментариях к закупкам требуемый бренд не указывался.

Почему именно Huawei

Представители ДИТа сообщили «Коммерсанту», что требование к закупке техники определенного бренда для системы здравоохранения имеет под собой определенное обоснование. По их словам, техника именно этой марки нужна для совместимости с ранее закупленным и установленным «железом». Его марку они не уточнили.

Выдержка из техзадания к тендеру столичного ДИТ

Тендер на закупку нового оборудования был объявлен по причине внедрения Единой медицинской информационно-аналитической системы. Кроме того, он связан с растущими объемами информации в медучреждениях Москвы.

Никакого импортозамещения

Российские власти в последние несколько лет взяли курс на импортозамещение в госкомпаниях и ведомствах. К примеру, летом 2019 г. Правительство России обязало госструктуры при закупках электроники отдавать предпочтение российской продукции из Единого реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге и выбирать иностранную технику только в том случае, если у нее нет отечественных аналогов в этом реестре, или если она не соответствует предъявляемым требованиям.

Власти Москвы хотят закупить технику Huawei при существовании российских серверов и СХД

В середине мая 2020 г. Минпромторг выступил с предложением о введении в России запрета на госзакупки импортной радиоэлектронной продукции. Ведомство даже подготовило проект постановления Правительства – документ под названием «Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд». В проекте было сказано об установке запрета «на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению».

Как сообщал CNews, первый вариант проекта по сокращению закупок иностранной радиоэлектроники Минпромторг подготовил в начале февраля 2020 г. Документ был направлен на согласование в Правительство России.

Согласно подготовленному Минпромторгом документу, правительство должно было устанавливать квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании. Приобретение иностранных товаров, сказано в документе, допускалось только в случае отсутствия российских заявок после двух попыток закупки. В Минфине первый проект Минпромторга не поддержали, а Минэкономразвития обратилось с запросом дополнительных данных. В июне 2020 г. Минпромторг подготовил новый проект поправок, еще сильнее ужесточающий требования к госзакупкам иностранной техники с целью переориентации на российскую продукцию.

Мнение производителей

Представители отечественных производителей заявили «Коммерсанту», что закупка ДИТ Москвы иностранной техники идет «вразрез с протекционистской политикой Правительства, которое ужесточает требования к закупкам радиоэлектронного оборудования». По мнению президента Ассоциации участников рынка ЦОД Игоря Дорофеева, ДИТу стоит предоставить серьезные обоснования выбора «железа» именно компании Huawei. «Здесь речь может идти об исключительной совместимости действующих СХД с новыми, но только если используются проприетарные протоколы. Если же постоянно закупать оборудование зарубежных вендоров, указывая на необходимость обеспечивать совместимость систем, то установить российские СХД в будущем будет проблематично», – сообщил он изданию.

Гендиректор производителя российских СХД «Норси-транс» Сергей Овчинников тоже не согласен с решением ДИТ Москвы. «Они просто плюют на все запреты. Минпромторг уже не раз давал понять, что в приоритете закупки отечественных СХД, включенных в специальный реестр. Да и вообще прописывать в тексте госконтракта конкретное оборудование и производителя незаконно», – заявил он.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что выбор ДИТ Москвы техники Huawei в своем тендере необоснован. По его словам, требование к совместимости оборудования уместно в телекоммуникационной сфере, но в серверном «железе» такую задачу всегда можно решить. «Нет технически обоснованных проблем по обеспечению совместимости разных СХД», – подытожил он.