Власти хотят объединить в одну систему все камеры видеонаблюдения России

Минцифры предложило создать единую централизованную платформу для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения России. Сейчас к региональным централизованным системам подключена только половина камер, установленных за счет государства. А к частным камерам у властей вообще нет никакого доступа.



Единая платформа видеоданных

На стратегической сессии по нацпроекту «Экономика данных» Минцифры предложило создать единую платформу для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения России, пишет «Коммерсант». Единая платформа сможет подключаться к региональным системам. Видеопоток будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов.

Сейчас только половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет. В министерстве уточнили изданию, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.

Централизация системы видеонаблюдения по мнению чиновников позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%.

Масштабная задача

В Минцифры рассчитывают, что в 2030 г. число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, способным обрабатывать видеопоток. Сейчас в российских городах по данным министерства работает 1,2 млн камер.

Менеджер по цифровизации практики «Стратегия трансформации» «Рексофт Консалтинга» Илья Муха сказал изданию, что задача «требует не только серьезного оборудования для хранения, обработки и потокового анализа видео с помощью искусственного интеллекта, но и каналов связи, резервирования, большой высококвалифицированной команды».

Министерство оценивает стоимость разработки платформы в 12 млрд руб. Собеседник издания в крупной ИТ-компании считает, что потоковая передача видео из систем видеонаблюдения в субъектах в централизованную национальную базу данных потребует «пяти- или шестикратно больших затрат, чем закладывает Минцифры» из-за необходимости закупить и содержать большой парк вычислительных мощностей для обработки массивов данных.

Что эффективнее

По мнению собеседника издания децентрализованная организация систем интеллектуального наблюдения будет более эффективной с точки зрения затрат.

Другой источник, знакомый с организацией систем видеонаблюдения в Москве и регионах, считает, что централизация данных не имеет практического смысла: «Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу незачем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах».

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Сомнения в отношении идеи такой централизации в октябре 2022 г. высказывал CNews президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Тогда обсуждался размещенный на площадке «РТС-тендер» государственный контракт на доработку единого центра хранения данных Москвы, чтобы он смог получать и обрабатывать видеозаписи с уличных видеокамер из других регионов страны.

«Логики в этом нет, потому что есть общемировой тренд на децентрализацию периферийных вычислений. А здесь они хотят весь огромный объем сырых видеоданных перегонять в Москву. Очень странно. Одно дело, если бы в регионах что-то обрабатывалось, и эта обработанная информация уже пересылалась», — сказал Дорофеев.