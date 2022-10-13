В дата-центре ДИТ Москвы будут хранить данные камер со всей России

Департамент информационных технологий Москвы нарастит мощности единого центра хранения данных, чтобы система распознавания лиц собирала данные не только о жителях столицы, но и всех регионов страны. Для чего сейчас требуется анализировать видеопоток со всей России в одном месте, пока неясно, но представители отрасли считают, что это нужно для поиска уклонистов от мобилизации и террористов.



Анализ видеоданных со всей страны

На площадке «РТС-тендер» 29 сентября 2022 г. появился государственный контракт на доработку единого центра хранения данных Москвы. Заявку разместил департамент информационных технологий Москвы.

Цель – нарастить мощности дата-центра, который сейчас работает с системой распознавания лиц в рамках Москвы. Планируется, что вскоре он сможет получать видеозаписи с уличных видеокамер из других регионов страны, а затем обрабатывать этот контент в соответствии с некими алгоритмами.

Сделать это ДИТ намерен за 43,3 млн руб. до 16 декабря 2022 г., указывается в технической документации проекта.

Слишком мало денег

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев в беседе с CNews уточнил, что современные технологии позволяют создать Big data хранилище, которое позволит аккумулировать в себе все данные из разных регионов и хранить практически не ограниченное количество этих данных. Регионы же будут просто переливать эти данные в московский ДЦ, где они будут храниться и обрабатываться.

«Хранение данных в Москве обусловлено наличием уже готовой инфраструктуры и защищенных дата-центров, которые имеют все необходимы ресурсы и срок хранения таких данных регламентирован различными приказами и ФЗ», – говорит эксперт.

В компании Axenix (бывшей Accenture) CNews подтвердили, что собирать данные из видеопотоков по всей стране и хранить в едином центре хранения данных, возможно при должном масштабировании мощностей.

«Здесь, скорее всего, идет речь не о хранении данных в каком-то городе, данные хранятся в дата-центрах, – отметил собеседник. – Для обеспечения отказоустойчивости чаще всего речь все-таки идет о распределенных дата-центрах. Очевидно, что получаемый объем с резервированием и запасом на рост камер существенный и потребуется задействовать распределенные ЦОД федерального масштаба».

При этом распознавание видеопотока для Сибирского и Дальневосточного регионов не может производиться на данных, хранящихся в Москве за счет сетевой латентности. В этом случае хорошим вариантом может быть использование умных камер (edge устройств), на которых будут установлены модели машинного обучения для распознавания лиц. При этом модели могут разрабатываться и обучаться централизовано в едином центре хранения информации, объяснил эксперт.

Скепсис в разговоре с CNews выразил президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев обратил внимание на то, что сумма для такой масштабной задачи заявлена очень скромная – вряд ли речь идет о закупке серверов и СХД, так как за 43 млн руб. «железом» закупиться получится вряд ли, этой суммы хватит максимум на несколько десятков серверов. Вероятнее всего речь идет об услугах по формированию концепции, проектированию или организации каналов связи с регионами. Или же речь о «пилоте».

В 2022 г. ЕЦХД Москвы насчитывала более чем 213 тыс. камер

«ЦОД есть, они хотят его догрузить, но не очень понятно, и зачем это делать, – отметил эксперт. – Логики в этом нет, потому что есть общемировой тренд на децентрализацию периферийных вычислений. А здесь они хотят весь огромный объем сырых видеоданных перегонять в Москву. Очень странно. Одно дело, если бы в регионах что-то обрабатывалось, и эта обработанная информация уже пересылалась».

Дорофеев добавил, что легче в одном месте сводить данные с учетом распределенного резервирования, а не «гонять» сырую информацию на много тысяч километров. Необходима предобработка на месте, либо решение задач на месте, чтобы «не грузить» центр и отправлять туда лишь «выжимку», уверен эксперт.

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Владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров сообщил CNews, что аккумулировать данные со всей страны в одном месте возможно, однако неясно, насколько существующим «железом» можно обработать поток со всех камер, тем более – с распознаванием лиц.

«Во времена ковида, кстати, мы столкнулись с тем, что камер с качественным видеонаблюдением в Москве – всего 10% от заявленной численности. Был низкий поток трафика и довольно низкая вычислительная мощность для распознавания лиц – даже тех, кто находится в розыске», – вспомнил Бедеров.

Зачем может понадобиться центр

Опрошенные CNews эксперты предполагают, что инициатива ДИТ актуальна в условиях мобилизации граждан для участия в спецоперации на Украине и поиска террористов.

«Если мы говорим о террористах, отыскать их система сможет по фотографии, которую выслал, например, Интерпол, – привел пример Бедеров. – Нужно понимать: неважно, гражданство какой страныу человека, на его розыск всегда нужны соответствующие санкции. Просто так искать человека никаких законных оснований нет ни у полиции, ни у других ведомств – это вторжение в частную жизнь. Но если розыскное дело открыто, в его рамках могут исследовать данные с камер».

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Для этого требуются биометрические данные, по которым будет осуществляться идентификация и отслеживание перемещение человека между камерами. Такую биометрию можно получить также только из розыскного дела.

«Если мы говорим о розыске уклонистов, имеются в виду люди, получившие в установленном законом порядке повестку и уклонившиеся от ее исполнения, – объяснил Бедеров. – В этом случае их могут привлечь к уголовной ответственности, и в рамках открытого дела будет происходить розыск».

О московском ЕЦХД

Напомним, ГИС ЕЦХД – это система видеонаблюдения, предназначенная для повышения уровня безопасности жителей Москвы. Данные системы используют МВД, МЧС, службы городского управления, получая доступ к архиву видеозаписей и к видеоинформации, поступающей с московских камер наблюдения в режиме онлайн.

В 2017 г. система насчитывала больше 160 тыс. видеокамер, в 2022 г. – более чем 213 тыс. камер. Каждая из них передавала информацию на накопители в ЕЦХД, а затем доступ к ей получало любое госведомство.

В мае 2022 г. стало известно, что камеры наблюдения в московских ночных клубах будут интегрировать в городскую систему распознавания лиц.