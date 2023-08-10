Новые источники питания «Росэлектроники» для центров обработки данных заменят импортные аналоги

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал источники питания для обеспечения энергоснабжения серверного и телекоммуникационного оборудования. Изделия также могут применяться в центрах обработки и системах хранения данных. Кроме того, разработка может питать рабочие станции с функцией дублирования (N+1) и возможностью «горячей замены» без остановки, выключения или перезагрузки системы. Новая линейка продукции заменит импортные аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

В зависимости от модификации компактные источники питания, разработанные АО «Калугаприбор» (входит в «Росэлектронику») на основе цифровой аппаратно-программной платформы «Титан», имеют мощность от 800 до 3000 Вт. Устройства обладают цифровым управлением, что повышает энергоэффективность во всем диапазоне нагрузок. В изделиях предусмотрена защита от превышения тока, короткого замыкания, перегрузок, повышения температуры, изменения напряжения в сети.

«В настоящее время растет количество отраслей, в которых требуется хранение и обработка больших массивов данных. При этом на рынке отсутствуют отечественные образцы подобного оборудования. Широкий модельный ряд разработанных на «Калугаприборе» источников питания может удовлетворить потребности различных заказчиков. Полный цикл разработки и производства продуктовой линейки позволяет контролировать весь процесс серийного выпуска, гибко адаптируя их под нужные технические требования», – сказал генеральный директор АО «Калугаприбор» Евгений Золотницкий.

Источники питания «Титан» планируется внести в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878 и от 17 июля 2015 г. № 719). На данный момент отечественные источники питания, включенные в этот реестр, отсутствуют.

***

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 году вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.