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«Калугаприбор» будет сокращать время сборки продукции

На предприятии «Калугаприбор» стартовали преобразования в рамках национального проекта «Производительность труда». Оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций (РЦК), работающий на базе Агентства развития бизнеса Калужской области.

В компании прошло стартовое совещание, первый модуль обучения основам бережливых технологий. Производственные преобразования начнутся с пилотного потока сборки корпуса блока специзделий.

«Предприятие сделало важный шаг, вступив в нацпроект. С помощью специалистов рабочей группы мы вдохнём новые идеи в производство и усовершенствуем процессы так, чтобы выработка сотрудников выросла в разы. Бережливые технологии дают возможность сделать это без затрат и с максимальным эффектом», – сказал руководитель проектов РЦК Максим Давыдов.

«Калугаприбор» специализируется на производстве аппаратуры связи. Компания ведёт историю с 1957 г., а в 2011 г. она вошла в состав концерна «Автоматика». Сегодня, помимо изготовления средств телекоммуникаций, предприятие оказывает услуги по проведению работ в области защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам.

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