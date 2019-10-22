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«Автоматика» представила новый промышленный телефонный аппарат

Телеком Проводная связь ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новый промышленный телефонный аппарат (ТАП), предназначенный для обеспечения устойчивой служебной связью в тоннелях и на промышленных предприятиях. ТАП является инициативной разработкой концерна, соответствующей российским и международным стандартам.

ТАП разработан компанией «Калугаприбор», входящей в концерн «Автоматика», и предназначен для обеспечения устойчивой служебной связью в метрополитене или тоннелях, на предприятиях горнодобывающей отрасли, атомной промышленности, электроэнергетики и других. Он обеспечивает возможность подключения путем существующего оборудования связи по аналоговой двух- или четырехпроводной телефонной линии (с питанием от линии связи постоянным напряжением 24, 30, 48 или 60 В) и по IP-интерфейсу (с питанием от внешнего источника переменного тока напряжением 230 В).

Изготовленный в металлическом защитном закрываемом контейнере, ТАП является пыле-влагозащищенным телефоном и имеет настенное исполнение, что определяет удобство пользования в тоннельных зонах. Как уверяют в «Автоматике», данный телефонный аппарат конкурентоспособен по цене: стоимость изделия в полтора раза ниже импортных аналогов.

Телефон соответствует международным стандартам защиты электрического и электротехнического оборудования от потенциально опасного воздействия окружающей среды и российскому ГОСТ.

«Благодаря возможности выбора варианта подключения к линии связи, разработка концерна не имеет аналогов на российском рынке и является уникальным отечественным решением для метрополитена, РЖД, предприятий горнодобывающей промышленности, "Российских автомобильных дорог" и других организаций», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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