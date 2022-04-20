Калужское предприятие концерна «Автоматика» выпустило новый телекоммуникационный шкаф

АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» изготовило новый телекоммуникационный серверный шкаф для систем хранения данных с элементами брендирования заказчика. В соответствии с техническим заданием, изделие оснащено системой индикации, а именно – внутри имеется подсветка, которая отображает функциональное состояние шкафа. Также шкаф оборудован магнитоконтактными датчиками вскрытия, которые защищают изделие от несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

«Калужское предприятие концерна “Автоматика” изготавливает телекоммуникационные серверные шкафы по полному технологическому циклу и имеет возможность разработки или адаптации серийного продукта под требования заказчика, – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Кроме того, наряду с выпуском шкафов, предприятие осваивает изготовление серверных корпусов для систем хранения данных».

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АО «Калугаприбор» – российское предприятие по производству радиоэлектронной аппаратуры: средств и систем специальной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем. Завод выпускает комплексы для защиты высокоскоростных потоков информации, специальные телефонные аппараты, генераторы шума и другую современную аппаратуру, которая может устанавливаться у стационарного абонента и на подвижных объектах.

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.