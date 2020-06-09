Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

За четыре месяца 2020 года «Калугаприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех совместно с технологическим партнером НПО «Сканер» произвели более 70% продукции от общего количества произведенных изделий за 2019 год. Также компании расширили географию поставок изделий: УЗИ-сканеры «РуСкан» появятся в больницах Костромы, Архангельска, Мурманска и Пскова. На 2020 год АО «Калугаприбор» запланировано производство и поставка около 400 единиц сканеров.

«РуСкан» - универсальные сканеры высокого/экспертного класса, обеспечивающие превосходное качество ультразвуковых исследований. В линейке «РуСкан» представлены ультразвуковые диагностические сканеры «РуСкан 50» высокого класса и «РуСкан 60» высокого и экспертного класса.

Сканеры дают возможность использовать последние достижения в области трехмерной эхографии. Имея простую и компактную систему с инновационными возможностями, изделия универсальны и предназначены для любых медицинских учреждений, в частности, для применения в поликлиниках, больницах, женских консультациях, медицинских центрах.

Область исследований на сканерах — это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования.

«Аппараты УЗИ «РуСкан» созданы с использованием новейших технологий и не уступают по функциональности и качеству зарубежным аналогам, в них применяются новейшие технологии, такие как 3D/4D-изображение, а также эластография, то есть УЗИ с применением дополнительного фактора – давления, помогающего по характеру сокращения тканей определять патологические изменения. В прошлом году изделия были поставлены в четыре региона, включая Москву и Московскую область. Мы планируем планомерно наращивать объемы производства и расширять географию поставок нашей продукции. Производственные мощности предприятий холдинга позволяют производить конкурентоспособное и высокотехнологичное оборудование для таких значимых сфер как медицина, энергетика, общественная безопасность, транспорт, связь и образование», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



Другие материалы рубрики

Единому ресурсу миграционного учета урезают финансирование на миллиард

Минпромторг готовит ограничения для иностранных компаний в госзаказе электроники

«Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов»

Путин распорядился создать всероссийский сайт по поиску работников и работы

Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

Хакеры украли и зашифровали данные создателей ядерного оружия США

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны

Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android

Выбираем 4G роутер для дачи и поездок

Показать еще

Наука

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе