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Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн КалугаПрибор Сканер НПО РуСкан серия УЗИ-сканеров

СОБЫТИЯ

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01.09.2026 В Москве наладили серийный выпуск УЗ-сканеров со встроенным ИИ 3
19.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ 3
11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров 6
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 9
24.12.2020 Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60» 3
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» 3
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 5
13.03.2020 «Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области 6
17.09.2019 Ростех представил первый отечественный УЗИ-сканер экспертного класса 4

Публикаций - 9, упоминаний - 42

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 6
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
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Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2889 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
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