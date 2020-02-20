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«Автоматика» произвела более 100 тысяч регистраторов выбытия лекарств

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Калугаприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, освоило выпуск нового вида продукции - регистраторов выбытия кодов маркировки лекарственных средств. Устройства предназначены для фиксации факта вывода лекарств из оборота при оказании медицинской помощи. Изделия разработаны специально для реализации системы маркировки в России и не имеют аналогов в мире. На текущий момент произведено более 100 тысяч штук регистраторов выбытия.

Для производства регистраторов выбытия «Калугаприбор» получило лицензию Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации на осуществление деятельности по разработке, производству, монтажу, ремонту и распространению информационных систем с использованием шифровальных (криптографических) средств, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну.

Новый продукт «Калугаприбора» предназначен для обеспечения регистрации выбытия лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи пациентам в медицинских учреждениях, а также в аптеках, выдающих лекарственные препараты со 100% льготой.

Устройство имеет встроенный сканер, экран и клавиатуру для управления и подключается к внутренней сети аптеки или медицинского учреждения через различные современные интерфейсы. В устройство встроено средство криптографической защиты информации (СКЗИ), осуществляющее шифрование информации о маркировке товара во избежание ее компрометации, а также модуль «ГЛОНАСС» для контроля соответствия места осуществления деятельности по выбытию лекарственных препаратов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» определена система мониторинга движения лекарственных препаратов, а также утвержден вывод лекарственных препаратов из оборота в розничной торговле – через кассу, а в лечебно-профилактических учреждениях, где нет розничной торговли – через регистратор выбытия. Это обусловило масштаб применения данных устройств на рынке.

«В рамках стратегии диверсификации концерн планомерно наращивает номенклатуру производимой продукции гражданского назначения и с особым вниманием относится к реализации инновационных решений и приоритетов государства в рамках построения цифровой экономики. Производство регистраторов выбытия лекарственных препаратов является одним из перспективных направлений деятельности концерна, в частности «Калугаприбор». Регистраторы позволят осуществлять вывод лекарственных средств из оборота на основании действующих положений регулятора» - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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