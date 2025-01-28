Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Внедренческий центр «Раздолье» завершил проект автоматизации акционерного общества «Калугаприбор»

АО «Калугаприбор» — предприятие, основанное в 1957 г., специализируется на разработке, производстве и ремонте радиоэлектронной аппаратуры различного назначения, обеспечивая безопасность России и других организаций России и стран СНГ. До недавнего времени учет на предприятии велся в нескольких программных продуктах. В 2022 г. было принято решение о переходе на единую современную систему управления предприятием. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

В результате конкурса на внедрение системы было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2», которое внедрили специалисты внедренческого центра «Раздолье». В ходе проекта были автоматизированы такие функциональные блоки, как управление договорами, продажами, закупками, казначейством, регламентированным учетом и складским учетом.

По итогам проекта АО «Калугаприбор» получило комплексное решение на базе «1С:ERP» для автоматизированного управления предприятием и отчетности по ГОЗ.

Благодаря внедрению «:ERP Управление предприятием 2» на АО «Калугаприбор» удалось достичь следующих результатов:

Повышена прозрачность и точность учета. Все данные теперь вводятся в единую систему ответственными подразделениями, что исключает необходимость двойного ввода и снижает риск ошибок.

Обоснование себестоимости контрактов. Система позволяет точно рассчитывать затраты на выполнение каждого контракта, что способствует более эффективному управлению финансовыми ресурсами.

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента
Энергия ИИ

Уменьшилась трудоемкость ведения учета. Благодаря использованию единого информационного пространства и общих справочников и расчетных данных сократилось количество рутинных операций.

Минимизировано влияние человеческого фактора. Автоматическая генерация отчетности снизила риски ошибок, возникающих при ручной обработке данных.

Оперативный доступ к информации. Теперь любая служба может формировать необходимые отчеты прямо из системы.

Автоматизировано 210 рабочих мест. Руководство предприятия высоко оценило возможности системы и приняло решение о дальнейшей автоматизации производственного цикла и PLM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Цифровой рубль начали тестировать в бюджетном процессе. Использование гражданами пока не предусмотрено

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

У Nvidia колоссальное падение цены акций из-за китайского ИИ DeepSeek

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще