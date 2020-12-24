Концерн «Автоматика» передал Калужскому роддому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60»

Компания «Калугаприбор», входящая в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», совместно с технологическим партнером НПО «Сканер» подарили Калужскому городскому родильному дому ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «Рускан 60». Устройство предоставляет большие возможности в области диагностики во время беременности, проводит максимально точные исследования в области акушерства и гинекологии и благодаря простоте в пользовании, сокращает время приема пациента. «Рускан 60» – это отечественный сканер, не уступающий, по своим характеристикам зарубежным аналогам, утверждают в концерне «Автоматика.

«Рускан 60» – это универсальный ультразвуковой сканер высокого/экспертного класса, обеспечивающий превосходное качество ультразвуковых исследований. Сканер имеет светодиодный LED-монитор, сенсорную панель управления, а также обладает новейшими технологиями визуализации и постобработки изображения. Компактный дизайн позволяет разместить «Рускан 60» возле постели больного для максимального удобства.

Область исследований на сканере «Рускан 60» – акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также нефрология, онкология и транскраниальная допплерография.

«Новое медицинское оборудование отечественного производства – это не просто материальная ценность, это наш маленький вклад в помощь врачам и пациентам. Поэтому мы, совместно с нашими партнерами, решили передать устройство Калужскому городскому родильному дому, которому оно, безусловно, нужно. Ультразвуковые диагностические сканеры «Рускан 60» от концерна «Автоматика» уже успели хорошо себя зарекомендовать на рынке. Аппараты успешно применяются в лечебно-диагностических учреждениях Московской, Тульской, Ростовской областей, ряда регионов Дальнего Востока и других. Локализация данного производства в России решает задачу эффективного удовлетворения спроса медицинских учреждений на современное высококачественное оборудование», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.