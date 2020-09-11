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«Автоматика» получила заключение Минпромторга на телекоммуникационные шкафы

ИТ в госсекторе Техника

«Калугаприбор», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», подтвердило производство промышленной продукции (телекоммуникационных шкафов) на территории России и получило соответствующее заключение Минпромторга России (ТОРП). Продукция внесена в реестры в соответствии с постановлением правительства от 10 июля 2019 г. №878 и постановлением правительства от 15 июля 2015 г. № 719.

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России позволяет «Калугаприбору» принимать участие в конкурсных процедурах, а также поставлять продукцию предприятиям, ограниченным в выборе поставщиков, в том числе в соответствии с постановлением правительства России №1224 от 24 декабря 2013 г. Постановления устанавливают запрет и ограничения на допуск иностранных товаров и услуг, используемых для нужд обороны страны и безопасности государства, а также при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Телекоммуникационные шкафы востребованы в России: потребность составляет более 40 тыс. ежегодно, при этом «Калугаприбор» планирует наращивать производство и выйти на изготовление 12 тыс. шкафов в год.

Телекоммуникационные шкафы используются на стационарных узлах связи и предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. По требованию заказчика шкафы могут быть укомплектованы системами шумоизоляции.

Продукция выполнена из холоднокатаной стали и имеет гибкую конфигурацию. В соответствии с техническим заданием заказчика возможна доработка конструктивных элементов, установка опечатывающих устройств. Устанавливаемые в шкафы приборы, узлы и комплектующие могут проходить проверки и исследования в соответствии с требованиями безопасности.

«Калугаприбор» – российский производитель телекоммуникационного оборудования и аппаратуры связи, обеспечивающей обработку оперативной информации, как в стационарных, так и в подвижных объектах информационных сетей.

«По эксплуатационным характеристикам оборудование концерна не уступает аналогичной продукции ведущих мировых производителей. Мы являемся активным участником программы по импортозамещению, поставляем на российский рынок высококачественную продукцию отечественного производства по оптимальным ценам», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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