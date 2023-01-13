Предприятию концерна «Автоматика» вручена благодарность от Дмитрия Медведева за сбор гумпомощи для участников СВО

Коллектив АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») награжден благодарностью председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников СВО России и нуждающихся в помощи людей. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

В ноябре 2022 г. сотрудники предприятия поучаствовали в акции по сбору помощи мобилизованным Калужской области и собрали 1000 килограмм гуманитарного груза: лекарства, одежда, продукты питания. Такой результат стал одним из лучших в регионе.

«На протяжении всего прошлого года сотрудники всех организаций, входящих в нашу холдинговую компанию, очень активно участвовали в помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также детям и мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик. Мы передавали вещи и медикаменты в военные госпитали, направляли скобяную продукцию, дверную и оконную фурнитуру для восстановления инфраструктуры регионов, собирали детские книги, теплые вещи и продуктовые наборы, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Выражаю благодарность всем нашим сотрудникам за проявленные инициативу, единство и за участие в столь добром и нужном деле».

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании: устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.