Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга

АО «Калугаприбор» концерна «Автоматика» совместно с технологическим партнером АО «НПО Сканер» подтвердило производство УЗИ-сканеров моделей «РуСкан 65», «РуСкан 65М» и «РуСкан 70П» на территории России и получило соответствующее заключение Минпромторга. Теперь в госреестре представлены четыре модели. Ранее в него включили аппарат «РуСкан 60», с успехом применяемый по всей России и заслуживший высокую оценку врачей. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

«РуСкан» – универсальные сканеры высокого и экспертного класса, обеспечивающие высокое качество ультразвуковых исследований. В аппаратах применены последние достижения в области трехмерной эхографии. Области применения устройств – акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования.

Линейка оборудования состоит из нескольких моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60», «РуСкан 65/65М» и «РуСкан 70П».

Сканеры пользуются большим спросом в медицинских учреждениях по всей России. В 2021 г. на предприятии произвели около 500 аппаратов. Их отправили в больницы Костромы, Архангельска, Уфы, Читы, Красноярска, Магадана, Мурманска, Пскова и в Московскую область. Около года назад Концерн «Автоматика» подарил ультразвуковой диагностический сканер экспертного класса «РуСкан 60» одному из роддомов в Калуге.

«Отечественные сканеры не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам. Особого внимания заслуживает последняя новинка концерна аппарат “РуСкан 70П” – первый компактный российский аппарат УЗИ экспертного класса, его вес – около 6 кг. Устройство оснащено двумя аккумуляторными батареями, что обеспечивает работу в автономном режиме до 3,5 часов. “РуСкан 70П” легко перемещать и применять в хирургических операционных, автомобилях скорой помощи и даже в “полевых” условиях. На сегодняшний день производство высокотехнологичной медицинской техники – одна из приоритетных задач государства. Это соответствует стратегии импортозамещения, объявленной президентом страны. Концерн “Автоматика” планирует наращивать объемы производства отечественных сканеров и расширять географию поставок». – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Швабе», концерн «Калашников» и др. «Ростех» активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. «Ростех» выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.