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НПП «Радиус автоматика» внедрило «1С:ERP Управление предприятием»

Специалисты ИТРП автоматизировали работу производственного предприятия «Радиус автоматика». Система «1С:ERP Управление предприятием» помогла оптимизировать планирование производства и управление закупками. Обеспечено бесперебойное снабжение производственных подразделений необходимыми материалами и комплектующими. Длительность среднего производственного цикла сокращена на 15%, выполнение заказов клиентов ускорено. Появилась возможность оперативного исполнения срочных заказов, исключены потери, связанные с пересортицей и избыточными закупками.

«Радиус автоматика» – российское научно-производственное предприятие, которое специализируется на разработке и реализации инноваций в области релейной защиты и автоматизации электросетевых объектов энергохозяйства. Производственная площадка НПП «Радиус автоматика» укомплектована современным технологическим оборудованием.

Основные клиенты компании – предприятия энергетической отрасли, сегодня в энергосистемах России задействовано более 250 тыс. штук цифровых устройств релейной защиты, произведенных «Радиус автоматикой». Для конкурентоспособной деятельности важным фактором являются сроки исполнения заказов, при этом для выполнения сборочных этапов точно в срок важно своевременно обеспечить производство необходимыми комплектующими.

Ранее планирование производства, продаж и закупок, мониторинг исполнения заказов и бюджетирование в компании не были автоматизированы. Производственная программа составлялась сводно в электронных таблицах, зачастую без корреляции с поступающими заказами клиентов. В использовавшейся информационной системе велся только фактический учет операций, регламентированная отчетность формировалась в отдельной устаревшей программе. На выполнение простейших действий в бизнес-процессе управления производством (оформление и обработка заказа, передача его на исполнение, занесение информации о выпуске и списании материалов в базу данных и т.д.) уходило слишком много времени, что снижало темпы производства.

Предприятию стала необходима информационная система, которая помогла бы оптимизировать работу производственных подразделений, сократить задержки в исполнении заказов, повысить точность планирования закупок комплектующих под реалистичную производственную программу, снизить трудоемкость подготовки регламентированной отчетности.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению был выбран центр ERP «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП)

На первом этапе проекта, который длился полгода, был автоматизирован оперативный учет на складах и в производстве, а также регламентированный учет. Еще через несколько месяцев были автоматизированы задачи планирования производства на основании принимаемых клиентских заказов, реализовано автоматическое составление плана закупок по сформированной в системе производственной программе. В настоящее время «1С:ERP» используют отдел продаж, производственные подразделения, служба снабжения и склады, бухгалтерия и администрация, всего автоматизировано 70 рабочих мест.

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По итогам проекта реализовано годовое и оперативное планирование производства. Формирование в «1С:ERP» графика производства позволяет оптимально распределять производственные ресурсы для выполнения этапов сборки изделий.

Диспетчер теперь актуализирует производственную программу непосредственно при поступлении нового заказа клиента. У предприятия появилась возможность брать в работу срочные заказы. Это позволяет расширять сегмент сбыта, привлекать больше клиентов и в перспективе увеличивать объемы продаж.

На основании плана и графика производства в системе точно рассчитывается потребность в материалах, закупки планируются с учетом текущих заказов и имеющихся запасов. В закупочных планах устанавливаются необходимые объемы и даты поставки. Это помогло обеспечить бесперебойное снабжение производства материалами и комплектующими, устранены задержки при выполнении заказов и производственной программы в целом, сроки исполнения большинства заказов сократились на 15%. Кроме того, исключены потери, связанные с избыточными закупками и пересортицей (когда вместо требуемых комплектующих ошибочно закупались другие), общие затраты на материалы снижены на 10%.

Генеральный директор «Радиус автоматики» Юрий Давыденко отметил: «В результате совместной работы с экспертами компании «ИТРП» мы получили положительные результаты на нашем производстве. Первые результаты улучшений при переходе от ручного управления к автоматизации стали проявляться уже через несколько месяцев после старта проекта, а на текущий момент автоматизировано большинство ключевых задач. За счет увеличения скорости обработки заказов появилась возможность выполнения срочных заказов, сокращена длительность среднего производственного цикла по большинству заказов, повысились достоверность и актуальность данных материального учета. Кроме того, сократились временные затраты на выполнение рутинных задач, и снизились риски ошибок в процессе планирования за счет сокращения влияния человеческого фактора».

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