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«Первый Бит» подготовил ПАО «Автоматика» к работе по гособоронзаказу

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый Бит» в сжатые сроки перевел воронежское приборостроительное предприятие ПАО «Автоматика» на флагманский продукт «1С:ERP Управление предприятием». Современная ERP-система позволила ввести в компании раздельный учет, необходимый для соблюдения законодательства при работе с гособоронзаказом (ГОЗ). Об этом CNews сообщили представители «Первый Бит».

Основной учет в компании ПАО «Автоматика» велся в системе на устаревшей платформе «1С:Предприятие 7.7». Множество хаотичных доработок за годы работы не позволяли вести в системе достоверный учет. Модуль «Зарплата и Кадры» в компании был, но не использовался –кадровый учет велся на бумажных носителях. Данные для управленческого анализа загружались в стороннюю систему.

Меньше, чем за 2,5 месяца, специалисты «Первого Бита» интегрировали типовой функционал «:ERP Управление предприятием» для большинства подразделений ПАО «Автоматики» и внедрили сложные доработки для позаказного производства, работающего с гособоронзаказами. Реализовать это позволила модифицированная проектная технология, при которой моделирование, проектирование и разработка велись параллельно.

«В первую очередь было необходимо решить задачу производственного учета по гособоронзаказу. Со стороны государства действуют строгие требования к их оформлению, в том числе к ведению раздельного учета по контрактам. Кроме того, ПАО "Автоматика" нужно было перейти на такую систему учета, обновления которой поддерживают возможность быстрого реагирования на все изменения законодательства. Ранее предприятие корректировало отчетность вручную – это было крайне трудоемко и могло приводить к ошибкам», — сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Воронеже Глотов Никита.

В «1С:ERP» автоматизированы все ключевые бизнес-процессы предприятия, включая управление продажами, закупками и производством, регламентированный учет и расчет заработной платы. Внедрен раздельный учет по ГОЗ и затрат в производстве, а также автоматизированный налоговый учет с отражением отложенных налоговых активов и обязательств. На 20% сокращены затраты на составление отчетности.

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Для нужд производства в системе создан аналог документа «Маршрутный паспорт», который раньше создавался в самописной программе. Его подготавливает диспетчер, затем передает кладовщику для выдачи металла и далее деталь движется вместе с «Маршрутным паспортом». Мастер первого подразделения по порядку в документе получает деталь, техническую документацию, а также инструменты и оснастку в инструментальной кладовой, после чего приступает к изготовлению детали.

Переход на «1С:ERP Управление предприятием» позволил сотрудникам бухгалтерии сократить время на составление и сдачу отчетности, благодаря инструментам и формам соответствующих актуальному законодательству. Подразделение полностью ушло от двойного ввода.

«Внедрение «1С:ERP» открыло для нашей компании множество новых перспектив –работа с субподрядчиками, сдача отчетности по гособоронзаказу и отсутствие больших трудозатрат в будущем для соответствия новым требованиям законодательства. Также благодаря проекту удалось снизить операционную нагрузку на сотрудников отделов закупок, продаж и кадров. Например, время обработки входящих заявок ускорилось на 20%», – сказала исполнительный директор компании ПАО «Автоматика» Сунцова Наталья.

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