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Глотов Никита
|08.04.2025
|«Первый Бит» модернизировал работу отдела транспортной логистики с помощью единого информационного поля 1
|26.06.2024
|«Первый Бит» подготовил ПАО «Автоматика» к работе по гособоронзаказу 1
Глотов Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8400 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 829 2
|Умная Логистика. 7 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1657 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 2
|1С:ERP Управление предприятием 584 2
|1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 93 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 233 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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